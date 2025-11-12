Джмелі так хотіли солодкого, що вивчили найпростішу азбуку Морзе: ніхто не очікував від них такого

Під час нового дослідження, присвяченого роботі мозку джмелів, учені змусили комах освоїти спрощену азбуку Морзе. Результати показали, що джмелі здатні розрізняти світлові візерунки, коли йдеться про солодку винагороду.

Уперше в історії вчені продемонстрували, що джмелі (Bombus terrestris) здатні ухвалювати рішення про пошук їжі, ґрунтуючись виключно на тривалості візуального сигналу. Простими словами, джмелі насправді здатні обробляти часову інформацію, подібно до хребетних — раніше вважалося, що комахи не здатні на це, пише Science Alert.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Приховані здібності джмелів

За словами співавтора дослідження, біхевіориста Алекса Девідсона з Лондонського університету королеви Марії у Великій Британії, вони з колегами хотіли з'ясувати, чи здатні джмелі розпізнавати різницю між різними тривалостями.

Відео дня

Зазначимо, що останніми роками вчені відкривають приховані глибини когнітивних здібностей бджіл. Попередні дослідження вже показали, що джмелі, ймовірно, не тільки займаються землеробством, а й також здатні працювати спільно і навчати один одного розв'язання головоломок, які раніше вважали занадто складними для цього виду. Крім того, деякі інші види бджіл продемонстрували здатність розуміти й використовувати деякі базові математичні поняття.

За словами Девідсона, вміння визначати тривалість — навичка, здатна тваринам допомогти з усіх боків, зокрема:

пошуку їжі;

спаровуванні;

уникненні хижаків.

Експериментальна установка дослідників. Коробка праворуч — житлове приміщення для бджіл; три камери ліворуч — місце проведення випробувань Фото: Queen Mary University of London

Джмелі освоїли найпростішу азбуку Морзе

Під час дослідження Девідсон із колегами розробили експеримент, що дає змогу з'ясувати, чи здатні комахи розрізняти короткий і довгий спалах світла — основні одиниці, які використовуються в азбуці Морзе.

Спочатку бджолам показали екран із двома миготливими лампочками на невеликому майданчику для пошуку їжі: одна блимала довше, а інша — коротше. Далі в першому експерименті порівнювали 5-секундні імпульси та 1-секундні спалахи, тоді як в інших для тривалих стимулів використовували 2,5-секундне моргання, а для коротких — 0,5-секундне.

Зазначимо, що одна тривалість була пов'язана з солодкою нагородою, яку люблять бджоли, а інша — з гіркою речовиною, яка їм не подобається. Дослідники змішували їх, показуючи різним групам бджіл різні сигнали нагороди.

На першому етапі джмелям було необхідно визначити, яка тривалість пов'язана з ласощами або гіркою речовиною. Комахи мали переміщатися лабіринтом у пошуках ласощів, доки не досягали порога 15 правильних відповідей із 20.

Далі вчені хотіли перевірити, чи справді бджоли засвоїли часовий шаблон — вони повністю прибрали винагороду, щоб переконатися, що вони не просто відчувають запах цукру або використовують інші підказки. Результати показали, що навіть без цукру бджоли обирали часовий патерн, пов'язаний із винагородою, частіше, ніж це можна пояснити випадковістю. Така поведінка вказує на те, що комахи навчилися розрізняти короткі та довгі спалахи світла.

Утім, усе ще незрозуміло, як і чому вони це роблять. Будуть потрібні додаткові дослідження, але вчені вважають, що поведінка джмелів може бути пояснена одним із двох чинників:

розширення здатності до обробки часу, яка розвинулася для різних цілей — наприклад, відстеження переміщення або спілкування;

фундаментальний компонент нервової системи, притаманний нейронам.

Схема арени для збору корму, на якій проводилися випробування бджіл Фото: Queen Mary University of London

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що британські вчені навчили джмелів грати у футбол.

Раніше Фокус писав про те, що джмелі — найбільш швидковидящі істоти Землі.