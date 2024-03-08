Вечірня школа для джмелів: комахи демонструють такі ж навички, що й люди (відео)

Нове дослідження показує, що джмелі демонструють цікаву поведінку, яку раніше вважали унікальною для людей.

Related video

Раніше вчені вважали, що сукупне набуття знань через культуру притаманне лише людям, проте нові дослідження показують, що ця риса може поширюватися і на безхребетних. Вчені спостерігали за зграєю джмелів, які вирушили на пошуки, щоб отримати нагороду в коробці-головоломці — результати показують, що вони теж здатні навчати один одного, пише IFLScience.

Така поведінка стала демонстрацією безпрецедентного ступеня соціального навчання серед нелюдських видів. Вчені спеціально вибрали для експерименту складне завдання, яке джміль би нізащо не зміг виконати поодинці. Простими словами, спочатку вчені навчили джмеля, що необхідно робити, щоб отримати нагороду, а потім він передав ці знання родичам.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Під час експерименту джміль навчився відсувати язичок убік, щоб використати другий язичок і дістати шматочок омріяної сахарози. Це може звучати просто для людини, проте для джмеля це завдання надзвичайно складне.

Результати показали, що ненавчені джмелі не змогли розв'язати цю головоломку, проте навчені впоралися з нею через два дні. Після цього 15 джмелів, яких навчили науковці, об'єднали в пари з бджолами-спостерігачами, які не пройшли жодної підготовки та раніше не літали навколо коробки з головоломкою.

Далі вчені спостерігали, як 5 спостерігачів з часом змогли самостійно впоратися з коробкою й отримали свій приз. Це стало доказом того, що джмелі, як і люди, здатні навчати один одного виконувати різні завдання.

Здатність успадковувати знання і передавати їх через спільноту з плином часу називається культурою, чого раніше у безхребетних не спостерігалося. Таким чином, це нове дослідження порушує багато цікавих питань: якщо джмелі здатні поширювати знання, можливо, вони здатні передавати культуру.

За словами співавтора дослідження, професора сенсорної та поведінкової екології Ларса Чіттка, раніше вчені вважали, що люди — єдиний вид, здатний відправитися на пошуки та вивчити щось настільки складне, проте результати експерименту чітко показують, що це зовсім не так.

Раніше Фокус писав про те, що британські вчені навчили джмелів грати у футбол.