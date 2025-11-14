Волки каменного века превратились в чихуахуа: что произошло 10 тыс. лет назад

Результаты масштабного исследования показали, что физическое превращение диких волков в домашних любимцев началось еще в середине каменного века. Это гораздо раньше, чем ранее считали ученые.

“Чихуахуа — это волк, который так долго жил с людьми, что претерпел колоссальные изменения”, - говорит ведущий автор исследования Аллоуэн Эвин из Университета Монпелье, пишет BBC.

Исследовательница со своей командой выяснила, что превращение волков в домашних пушистиков, которая поддерживалась викторианцами посредством селективного разведения, на самом деле началась более 10 тыс. лет назад. В своей работе команда сосредоточилась на анализе черепов доисторических собак.

Ученые сканировали кости доисторических собак, которые охватывали период эволюции продолжительностью 50 тыс. лет. На основе сканирования были созданы цифровые 3D-модели каждого из исследованных черепов древних и современных собак с особенностями их диких сородичей.

Исследование показало, что почти 11 тыс. лет назад, после завершения последнего ледникового периода, форма черепов собак начала меняться. Их морды все еще были тонкими и похожими на волчьи, но также начали появляться собаки с более короткими и широкими мордами.

По словам второго ведущего исследователя Карли Амин из Эксетерского университета, к середине каменного века уже существовала почти половина всего разнообразия современных пород собак.

“Это действительно удивительно. Открытие подвергает сомнению представления о том, что викторианцы и их кинологи были движущей силой этого процесса”, - говорит эксперт.

Именно собаки стали первыми животными, которые были одомашнены человеком. Ученые имеют доказательства того, что древние люди наладили тесный контакт с семейством псовых не мнее 30 тыс. лет назад. Но до сих пор ученые точно не могут сказать, где и почему зародилась эта тесная связь.

Некоторые исследователи предполагают, что дружба между человеком и собакой началась случайно, когда волки перебрались на окраины общин охотников-собирателей в поисках пропитания. Послушные волки получали больше еды, и люди стали больше полагаться на этих животных, которые “утилизировали” остатки туш и поднимали тревогу при приближении других хищников.

Доктор Амин говорит, что существует ряд причин, почему в конечном итоге изменился внешний вид древних собак. Не исключено, что древние люди просто отдавали большее предпочтение квадратным головам и милым, вздернутым носам у собак.

«Вероятно, это сочетание взаимодействия с людьми, адаптации к разным условиям среды, адаптации к разным типам пищи — все это способствовало кардинальным переменам во внешнем облике. Трудно понять, какой из этих факторов может быть самым важным”, - подытожила исследовательница.

