Король волков: самец прошел 1600 км, чтобы основать первую стаю за 100 лет и дать потомство

В 2011 году волк по кличке Славц прошел невероятное расстояние через Альпы, чтобы основать первую за столетие веронскую стаю. Его щенки также стали первым задокументированным случаем скрещивания волка с Балкан с волком с Апеннин.

14 лет назад евразийский волк Славц ошеломил ученых, когда, казалось бы, без всякой причины. Решил бросить семью и отправиться в 1600-километровое путешествие через Альпы, преодолев сложную местность и экстремальные погодные условия, чтобы прибыть к северу от Вероны в Италии. Это был край света, где волков не видели целое столетие, но затем все изменилось, IFLScience.

Невероятное путешествие волка

Путешествие Славца привело его к Джульетте, волчице. К счастью, пара подружилась и спарилась, принеся в регион потомство. Это стало первым возвращением волков в эту часть Европы за последние 100 лет, и с тех пор популяция постепенно растет.

Исследователям также удалось проследить за невероятным путешествием Славца благодаря постояному наблюдению за волками в Словении, которое провела команда из Люблянского университета. Ученые использовали трекеры, которые ежедневно предоставляли около семи обновлений данных о местонахождении волка. Данные Славца оказались особенно любопытными.

Первым звоночком стало то, что самец пересекал две большие автомагистрали далеко за пределами своей территории. Ученым было трудно понять, что побудило волка бросить стаю и отправиться в длительное путешествие. Этого оказалось достаточно, чтобы преодолеть невероятное расстояние.

Со временем след Славца неожиданно появился в городе, что заставило ученых опасаться, что его подстрелили. Однако далее данные показали, что волк продолжил свой путь в сторону Австрии, где пересек реки и оказался в опасной близости от сельскохозяйственных угодий. Крупные хищники, такие как евразийские волки, могут стать причиной дорогостоящих смертей для фермеров, поскольку они убивают их скот, поэтому правительства готовы компенсировать такие потери.

Далее самец продолжил путь в Альпы и ему удалось избежать подобных конфликтов и пройти сквозь сильный снегопад, пока в конце концов не добрался до Италии. Это путешествие впечатлило ученых, однако Славц не был единственным волком, замеченным в Италии – первым волком, замеченным здесь, была самка.

Ромео и Джульетта волчьего мира

Позже сотрудник лесного хозяйства заснял самку в региональном природном парке Лессния, что стало первым случаем обнаружения волка здесь за столетие. Славц не то чтобы стремился к ней, но после неудачного визита к самке в зоопарке он вернулся, и их пути наконец пересеклись.

Успех этого союза был запечатлен фотоловушками, заснявшими двух волчат. В младенчестве они побили рекорды, став единственным известным примером потомства, рожденного от волка с Балкан и волка с Апеннин. В результате ее назвали Джульеттой.

