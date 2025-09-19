Король вовків: самець пройшов 1600 км, щоб заснувати першу зграю за 100 років і дати потомство

У 2011 році вовк на прізвисько Славц пройшов неймовірну відстань через Альпи, щоб заснувати першу за століття веронську зграю. Його цуценята також стали першим задокументованим випадком схрещування вовка з Балкан з вовком з Апеннін.

14 років тому євразійський вовк Славц приголомшив учених, коли, здавалося б, без жодної причини. Вирішив покинути сім'ю і вирушити в 1600-кілометрову подорож через Альпи, подолавши складну місцевість і екстремальні погодні умови, щоб прибути на північ від Верони в Італії. Це був край світу, де вовків не бачили ціле століття, але потім все змінилося, IFLScience.

Неймовірна подорож вовка

Подорож Славця привела його до Джульєтти, вовчиці. На щастя, пара потоваришувала і спарилася, принісши в регіон потомство. Це стало першим поверненням вовків у цю частину Європи за останні 100 років, і відтоді популяція поступово зростає.

Дослідникам також вдалося простежити за неймовірною мандрівкою Славця завдяки постійному спостереженню за вовками в Словенії, яке провела команда з Люблянського університету. Вчені використовували трекери, які щодня надавали близько семи оновлень даних про місцеперебування вовка. Дані Славця виявилися особливо цікавими.

Першим дзвіночком стало те, що самець перетинав дві великі автомагістралі далеко за межами своєї території. Науковцям було важко зрозуміти, що спонукало вовка покинути зграю та вирушити в тривалу подорож. Цього виявилося достатньо, щоб подолати неймовірну відстань.

Згодом слід Славця несподівано з'явився в місті, що змусило вчених побоюватися, що його підстрелили. Однак далі дані показали, що вовк продовжив свій шлях у бік Австрії, де перетнув річки й опинився в небезпечній близькості від сільськогосподарських угідь. Великі хижаки, такі як євразійські вовки, можуть стати причиною дорогих смертей для фермерів, оскільки вони вбивають їхню худобу, тому уряди готові компенсувати такі втрати.

Далі самець продовжив шлях до Альп і йому вдалося уникнути подібних конфліктів та пройти крізь сильний снігопад, аж поки зрештою не дістався до Італії. Ця мандрівка вразила вчених, проте Славц не був єдиним вовком, поміченим в Італії — першим вовком, поміченим тут, була самка.

Ромео і Джульєтта вовчого світу

Пізніше співробітник лісового господарства зняв самку в регіональному природному парку Лесснія, що стало першим випадком виявлення вовка тут за століття. Славц не те щоб прагнув до неї, але після невдалого візиту до самки в зоопарку він повернувся, і їхні шляхи нарешті перетнулися.

Успіх цього союзу був зафіксований фотопастками, які зняли двох вовченят. У дитинстві вони побили рекорди, ставши єдиним відомим прикладом потомства, народженого від вовка з Балкан і вовка з Апеннін. У результаті її назвали Джульєттою.

