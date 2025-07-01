З "воскресіння" жахливих вовків минуло пів року: гени лютововка активізувалися (відео)

Минуло 6 місяців відтоді, як на Землі народилися три жахливі вовки — це сталося приблизно через 10 000-12 000 років після вимирання виду і викликало хвилю суперечок. Деякі експерти скептично поставилися до "воскресіння", заявивши, що вовки не зовсім жахливі.

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Через пів року після народження трьох дитинчат жахливих вовків — Ромула і Рема, а також їхньої молодшої сестри Кхалісі — і тепер дослідники проєкту Colossal Biosciences відзвітували, як розвиваються тварини, пише IFLScience.

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Гени лютововка активувалися

За словами головного спеціаліста з тварин Colossal Метта Джеймса, сьогодні Ромул і Рем, яким трохи понад 6 місяців, важать трохи більше ніж 40 кілограмів, що приблизно на 20% більше, ніж у стандартного сірого вовка. Таким чином, учені стверджують, що гени лютововка справді активізувалися, внаслідок чого дитинчата більші та красивіші за звичайних вовків.

Водночас Кхалісі трохи менша за своїх старших братів — її вага становить майже 16 кілограмів, що на 10-15% більше, ніж спостерігалося раніше у сірих вовків. Зазначимо, що надалі вчені планують ввести Кхалісі в зграю разом із двома старшими братами.

Скандал навколо лютововків

Нагадаємо, що демонстрація новонароджених цуценят у квітні поточного року не обійшлася без суперечок. Головним критичним зауваженням стало те, що новонароджені вовки насправді не є лютововками, а являють собою функціонально схожих істот, народжених як від сірого вовка, так і від вимерлої ДНК жахливого вовка.

За словами доцента Ніка Роуленса з Лабораторії палеогенетики в Університеті Отаго, щоб дійсно воскресити щось, доведеться це клонувати. Основна проблема полягає в тому, що ми не можемо клонувати вимерлих тварин, оскільки їхня ДНК недостатньо добре збереглася.

Генетично модифіковані вовки

Фактично Ромул, Рем і Кхалісі — генетично модифіковані сірі вовки з 20 змінами, внесеними до 14 різних генів, що надає їм набагато ближчого фізичного вигляду до стародавніх предків, яких вони прагнуть наслідувати. Навіщо ж тоді створювати жахливих вовків, якщо вони насправді не є лютововками?

Якщо тільки хтось не розробить машину часу, здається малоймовірним, що ми коли-небудь зможемо по-справжньому воскресити тварину. Однак проєкти Colossal зі збереження видів вельми амбітні та реалізуються по всьому світу, використовуючи деякі дивовижні прориви в генетичних дослідженнях.

Візьмемо рудих вовків: це один із видів, що вимирають у світі, і, як вважають, у дикій природі їх залишилося всього 15-20. Тепер дослідники використовували ті самі технології, що й для створення лютововків, щоб отримати дитинчат рудих вовків — Хоуп, Блейза, Сіндер і Еш. Ці клони, на відміну від трьох жахливих вовків, на 100 відсотків генетично є рудими вовками, їх було клоновано з ліній-засновників, що збільшило генетичне розмаїття наявної популяції на 25%.

Щось подібне в майбутньому вчені мають намір провернути й з північними білими носорогами в Кенії — у дикій природі залишилося лише дві самки. Вчені сподіваються використовувати сурогатну самку південного білого носорога для відновлення виду. Цей процес також містить неймовірно складні генетичні дослідження для створення ембріонів зі сперми і яйцеклітин, збережених командою до вимирання останнього самця носорога.

Раніше Фокус писав про те, наскільки насправді близькі жахливі вовки та сірі вовки.