С "воскрешения" ужасных волков прошло полгода: гены лютоволка активизировались (видео)

Прошло 6 месяцев с тех пор, как на Земле родились три ужасных волка — это произошло примерно через 10 000-12 000 лет после вымирания вида и вызвало волну споров. Некоторые эксперты скептически отнеслись к «воскрешению», заявив, что волки не совсем ужасны.

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Спустя полгода после рождения трех детенышей ужасных волков — Ромула и Рема, а также их младшей сестры Кхалиси — и теперь исследователи проекта Colossal Biosciences отчитались, как развиваются животные, пишет IFLScience.

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Гены лютоволка активировались

По словам главного специалиста по животным Colossal Мэтта Джеймса, сегодня Ромул и Рем, которым чуть больше 6 месяцев, весят чуть более 40 килограммов, что примерно на 20% больше, чем у стандартного серого волка. Таким образом, ученые утверждают, что гены лютоволка действительно активизировались, в результате чего детеныши больше и красивее обычных волков.

В то же время Кхалиси немного меньше своих старших братьев — ее вес составляет почти 16 килограммов, что на 10-15% больше, чем наблюдалось ранее у серых волков. Отметим, что в дальнейшем ученые планируют ввести Кхалиси в стаю вместе с двумя старшими братьями.

Скандал вокруг лютоволков

Напомним, что демонстрация новорожденных щенков в апреле текущего года не обошлась без споров. Главным критическим замечанием стало то, что новорожденные волки на самом деле не являются лютоволками, а представляют собой функционально похожих существ, рожденных как от серого волка, так и от вымершей ДНК ужасного волка.

По словам доцента Ника Роуленса из Лаборатории палеогенетики в Университете Отаго, чтобы действительно воскресить что-то, придется это клонировать. Основная проблема заключается в том, что мы не можем клонировать вымерших животных, так как их ДНК недостаточно хорошо сохранилась.

Генетически модифицированные волки

Фактически Ромул, Рем и Кхалиси — генетически модифицированные серые волки с 20 изменениями, внесенными в 14 различных генов, что придает им гораздо более близкий физический облик к древним предкам, которым они стремятся подражать. Зачем же тогда создавать ужасных волков, если они на самом деле не являются лютоволками?

Если только кто-то не разработает машину времени, кажется маловероятным, что мы когда-либо сможем по-настоящему воскресить животное. Однако проекты Colossal по сохранению видов весьма амбициозны и реализуются по всему миру, используя некоторые впечатляющие прорывы в генетических исследованиях.

Возьмем рыжих волков: это один из самых вымирающих видов в мире, и, как полагают, в дикой природе их осталось всего 15–20. Теперь исследователи использовали те же технологии, что и для создания лютоволков, чтобы получить детенышей рыжих волков — Хоуп, Блейза, Синдер и Эш. Эти клоны, в отличие от трех ужасных волков, на 100 процентов генетически являются рыжими волками и были клонированы из линий-основателей, что увеличило генетическое разнообразие существующей популяции на 25%.

Нечто подобное в будущем ученые намерены провернуть и с северными белыми носорогами в Кении — в дикой природе осталось лишь две самки. Ученые надеются использовать суррогатную самку южного белого носорога для восстановления вида. Этот процесс также включает в себя невероятно сложные генетические исследования для создания эмбрионов из спермы и яйцеклеток, сохраненных командой до вымирания последнего самца носорога.

Ранее Фокус писал о том, насколько на самом деле близки ужасные волки и серые волки.