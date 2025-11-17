В кембрийский период что-то случилось с жизнью на Земле: ученые до сих пор не знают, что это было

Кембрийский период палеозойской эры длился около 50 млн лет назад. В масштабах одной человеческой жизни – это невероятный отрезок времени, но в геологических – одно мгновение. Если представить геологическую историю Земли как календарный год, то кембрий длился всего 4,5 дня.

Удивительно, что за такой короткий период времени жизнь на Земле пережила самый большой эволюционный скачок в истории. Дело в том, что до кембрийского взрыва, на протяжении 3 млрд лет жизнь на Земле была представлена преимущественно одноклеточными. Возможно, перед самым кембрийским взрывом уже были ранние животные, похожие на губок и медуз, которые потом развились в червей, говорит биохимик из Стэнфордского университета Эрик Сперлинг, пишет Discover.

К концу кембрийского периода уже существовали животные с ногами, челюстями, зубами, примитивным позвоночником и сложными глазами. Сперлинг подчеркивает, что все эти животные не просто развили свою анатомическую структуру, но и разработали новые способы передвижения в мире.

“Они строили панцири и скелеты из самых разных биоматериалов. Они осваивали самые разные образы жизни, жили в осадочных породах, поднимались на поверхность и плавали в толще воды. Это был не только взрыв разнообразия, но и экологический взрыв”, - говорит эксперт.

По большей части животные кембрийского периода были довольно маленькими. Гигантами тогда считались Anomalocaris – тип членистоногих, чья длина достигала от 60 см до 1 метра.

За годы исследований ученые многое узнали о кембрии из палеонтологической летописи, но до сих пор остаются неизвестными причины этого всплеска.

“Существует примерно столько же гипотез о причинах кембрийского взрыва, сколько и областей исследований. Это одно из тех событий, когда каждый, кажется, видит ответ в своей области исследований, как если у вас есть молоток, все вокруг кажется гвоздем”, - объясняет Сперлинг.

Самая распространенная гипотеза говорит о том, что внезапное повышение уровня кислорода стало тем самым толчком для развития новой жизни. В это же время, свидетельств такого огромного повышения уровня кислорода на Земле достаточно мало.

Сперлинг со своей командой считают, что возможно такого скачка кислорода и не понадобилось. В то время большинство животных обитали на мелководье, где ветер и волны насыщали воду кислородом, но на больших глубинах этот уровень не менялся. Даже незначительного повышения уровня кислорода могло быть достаточно, чтобы вызвать серьезные экологические изменения.

