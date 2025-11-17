У кембрійський період щось трапилося з життям на Землі: вчені досі не знають, що це було

Кембрійський період палеозойської ери тривав близько 50 млн років тому. У масштабах одного людського життя — це неймовірний відрізок часу, але в геологічних — одна мить. Якщо уявити геологічну історію Землі як календарний рік, то кембрій тривав лише 4,5 дня.

Дивно, що за такий короткий період часу життя на Землі пережило найбільший еволюційний стрибок в історії. Річ у тім, що до кембрійського вибуху, протягом 3 млрд років життя на Землі було представлене переважно одноклітинними. Можливо, перед самим кембрійським вибухом уже були ранні тварини, схожі на губок і медуз, які потім розвинулися в черв'яків, каже біохімік зі Стенфордського університету Ерік Сперлінг, пише Discover.

До кінця кембрійського періоду вже існували тварини з ногами, щелепами, зубами, примітивним хребтом і складними очима. Сперлінг підкреслює, що всі ці тварини не просто розвинули свою анатомічну структуру, а й розробили нові способи пересування у світі.

Відео дня

"Вони будували панцирі та скелети з найрізноманітніших біоматеріалів. Вони освоювали найрізноманітніші способи життя, жили в осадових породах, піднімалися на поверхню і плавали в товщі води. Це був не тільки вибух різноманітності, а й екологічний вибух", — каже експерт.

Здебільшого тварини кембрійського періоду були досить маленькими. Гігантами тоді вважалися Anomalocaris — тип членистоногих, чия довжина сягала від 60 см до 1 метра.

За роки досліджень учені багато чого дізналися про кембрій з палеонтологічного літопису, але досі залишаються невідомими причини цього сплеску.

"Існує приблизно стільки ж гіпотез про причини кембрійського вибуху, скільки й галузей досліджень. Це одна з тих подій, коли кожен, здається, бачить відповідь у своїй галузі досліджень, як якщо у вас є молоток, усе навколо здається цвяхом", — пояснює Сперлінг.

Найпоширеніша гіпотеза говорить про те, що раптове підвищення рівня кисню стало тим самим поштовхом для розвитку нового життя. Водночас, свідчень такого величезного підвищення рівня кисню на Землі досить мало.

Сперлінг зі своєю командою вважають, що можливо такого стрибка кисню і не знадобилося. У той час більшість тварин мешкали на мілководді, де вітер і хвилі насичували воду киснем, але на великих глибинах цей рівень не змінювався. Навіть незначного підвищення рівня кисню могло бути достатньо, щоб викликати серйозні екологічні зміни.

Нагадаємо, вчені розрахували кінцеву тривалість життя біосфери. Якщо життя на планеті переживе антропоцен, воно зрештою неминуче зіткнеться зі ще однією загрозою — тепер ми знаємо, коли це станеться.