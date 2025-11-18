Всего один ген отвечает за спячку у млекопитающих, включая людей: ученые его наконец-то нашли

Исследователи сделали важное открытие для понимания генетических механизмов, которые лежат в основе сезонного поведения млекопитающих. Речь идет о зимней спячке и миграции.

Команда ученых из Университета Глазго выяснила, что всего один ген под названием Dio3 отвечает за обе формы поведения животных. Как оказалось, данный ген присутствует у всех млекопитающих, он раскрывает внутренний механизм спячки и миграции, пишет Independent.

Ген Dio3 критически важен для настройки внутренних сезонных часов млекопитающих и должен быть активен, чтобы животные смогли переходить в зимнюю спячку. Как показало исследование, этот ген активен преимущественно у тех животных, которые обитают ближе к полюсам.

До недавнего времени не существовало генетических доказательств наличия биологических механизмов, которые определил бы время, когда животным нужно мигрировать или впадать в спячку.

“Наша работа важна, поскольку теперь мы знаем, какие гены участвуют в этом процессе, и последовательность изменений в экспрессии генов, которые контролируют долгосрочные изменения сезонной физиологии и поведения”, - говорит профессор Тайлер Стивенсон.

“Понимание того, как и когда гены активны в течение сезона, дает нам более глубокое понимание основополагающих механизмов, влияющих на здоровье в течение года, и, что важно, потенциальных причин острых или хронических заболеваний”, - добавил автор исследования.

Напомним, людям нужно заново научиться впадать в спячку, потому как ученые считают, что это вылечит нас от болезней. Спустя месяцы спячки животные должны восстанавливать свои организмы после экстремальных физиологических изменений. В новом исследовании ученые выяснили, что такие генетические “суперспособности” могут скрываться и в человеческом геноме.