Лише один ген відповідає за сплячку у ссавців, включно з людьми: вчені його нарешті знайшли

Дослідники зробили важливе відкриття для розуміння генетичних механізмів, які лежать в основі сезонної поведінки ссавців. Йдеться про зимову сплячку та міграцію.

Команда вчених з Університету Глазго з'ясувала, що всього один ген під назвою Dio3 відповідає за обидві форми поведінки тварин. Як виявилося, цей ген присутній у всіх ссавців, він розкриває внутрішній механізм сплячки та міграції, пише Independent.

Ген Dio3 критично важливий для налаштування внутрішнього сезонного годинника ссавців і має бути активним, щоб тварини змогли переходити в зимову сплячку. Як показало дослідження, цей ген активний переважно у тих тварин, які мешкають ближче до полюсів.

Донедавна не існувало генетичних доказів наявності біологічних механізмів, які визначив би час, коли тваринам потрібно мігрувати або впадати в сплячку.

"Наша робота важлива, оскільки тепер ми знаємо, які гени беруть участь у цьому процесі, і послідовність змін в експресії генів, що контролюють довгострокові зміни сезонної фізіології та поведінки", — каже професор Тайлер Стівенсон.

"Розуміння того, як і коли гени активні протягом сезону, дає нам глибше розуміння основоположних механізмів, що впливають на здоров'я протягом року, і, що важливо, потенційних причин гострих або хронічних захворювань", — додав автор дослідження.

Нагадаємо, людям потрібно заново навчитися впадати в сплячку, бо вчені вважають, що це вилікує нас від хвороб. Через місяці сплячки тварини повинні відновлювати свої організми після екстремальних фізіологічних змін. У новому дослідженні вчені з'ясували, що такі генетичні "суперздібності" можуть ховатися і в людському геномі.