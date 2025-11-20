Christie's не дали пустить с молотка первый в истории калькулятор: его создал Паскаль в 19 лет

Аукционный дом Christie’s снял с торгов редкий экземпляр первой работающей вычислительной машины. Инструмент останется во Франции по решению парижского суда.

Инструмент “Ла Паскалин” был создан французским математиком и изобретателем Блезом Паскалем в 1642 году. Тогда изобретателю было всего 19 лет. Christie’s назвало этот лот “самым важным научным инструментом, когда-либо выставленным на аукционе” и собиралось его продать более чем за 2 млн евро, пишет The Guardian.

Инструмент из черного дерева с инкрустацией был снят с торгов после того, как парижский административный суд откликнулся на просьбу ученых и исследователей. Разрешение на экспорт изобретения Паскаля также было приостановлено.

“Учитывая свою историческую и научную ценность, “Ла Паскалина”, вероятно, будет классифицирована как “национальное достояние”, что препятствует выдаче экспортного сертификата”, - заявили в суде.

Изобретение Паскаля находилось в частной собственности с 1942 года, и является одним из восьми сохранившихся подлинных “Ла Паскалин”. В описании Christie’s говорилось, что это была первая попытка заменить работу человеческого разума машиной.

Паскаль разработал свои устройства, чтобы механизировать устные вычисления. Таким образом юный изобретатель хотел облегчить работу для своего отца, который возглавлял суд и занимался вопросами налогов на севере Франции.

Паскаль создал несколько моделей, каждая из которых использовала разные единицы измерения для определенных целей. К примеру, для расчёта десятичных дробей, коммерческих сделок или налогов. Выставленная на аукционе модель была предназначена для геодезистов и использовала такие единицы измерения, как футы, дюймы и сажени.

Группа ученых, среди которых также был лауреат Нобелевской премии по физике 2021 года Джорджо Паризи, обратилась в административный суд, чтобы заблокировать продажу “Ла Паскалин”. Исследователи утверждают, что инструмент необходимо классифицировать как “национальное достояние” и оставить во Франции.

“Ла Паскалин” была первым примером вычислительной техники, сделав Францию колыбелью компьютерного развития: революции, которая изменила наше понимание мира”, - говорилось в заявлении ученых.

