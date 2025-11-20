Christie's не дали пустити з молотка перший в історії калькулятор: його створив Паскаль у 19 років

Аукціонний дім Christie's зняв з торгів рідкісний екземпляр першої працюючої обчислювальної машини. Інструмент залишиться у Франції за рішенням паризького суду.

Інструмент "Ла Паскалін" був створений французьким математиком і винахідником Блезом Паскалем 1642 року. Тоді винахіднику було всього 19 років. Christie's назвало цей лот "найважливішим науковим інструментом, коли-небудь виставленим на аукціоні" і збиралося його продати більш ніж за 2 млн євро, пише The Guardian.

Інструмент із чорного дерева з інкрустацією було знято з торгів після того, як паризький адміністративний суд відгукнувся на прохання вчених і дослідників. Дозвіл на експорт винаходу Паскаля також було призупинено.

"З огляду на свою історичну та наукову цінність, "Ла Паскаліна", ймовірно, буде класифікована як "національне надбання", що перешкоджає видачі експортного сертифіката", — заявили в суді.

Винахід Паскаля перебував у приватній власності з 1942 року, і є одним із восьми збережених справжніх "Ла Паскалін". В описі Christie's йшлося, що це була перша спроба замінити роботу людського розуму машиною.

Паскаль розробив свої пристрої, щоб механізувати усні обчислення. Таким чином юний винахідник хотів полегшити роботу для свого батька, який очолював суд і займався питаннями податків на півночі Франції.

Паскаль створив кілька моделей, кожна з яких використовувала різні одиниці виміру для певних цілей. Наприклад, для розрахунку десяткових дробів, комерційних угод або податків. Виставлена на аукціоні модель була призначена для геодезистів і використовувала такі одиниці виміру, як фути, дюйми і сажні.

Група вчених, серед яких також був лауреат Нобелівської премії з фізики 2021 року Джорджо Парізі, звернулася до адміністративного суду, щоб заблокувати продаж "Ла Паскалін". Дослідники стверджують, що інструмент необхідно класифікувати як "національне надбання" і залишити у Франції.

"Ла Паскалін" була першим прикладом обчислювальної техніки, зробивши Францію колискою комп'ютерного розвитку: революції, яка змінила наше розуміння світу", — йшлося в заяві вчених.

