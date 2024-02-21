Купець із Венеції поклав початок десяткової системи: за 150 років до відомого математика

Учені виявили раннє використання десяткового роздільника, що поклало початок сучасній математиці.

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Дослідження історика математики з Університету Трініті-Вестер показало, що десятковий роздільник уперше використав купець із Венеції. Це сталося за 150 років до того, як десятковий роздільник використав у своїй роботі відомий математик і астроном Христофор Клавіус, пише Phys.org.

Неймовірне відкриття зробив автор дослідження Глен Ван Браммелен. За його словами, саме поява десяткового роздільника і призвела до розвитку десяткової системи. Такий прорив зробив роботу з дробами такою ж легкою, як і з цілими числами.

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Зазначається, що десятковий роздільник — це знак, який використовується для розділення цілої та дробової частин.

До недавнього відкриття вважалося, що найбільш раннім відомим використанням десяткового роздільника належало Христофору Клавіусу. Десятковий роздільник з'явився в роботі Клавіуса зі створення астрономічних таблиць. Цю його роботу було опубліковано 1593 року.

У цей самий час учені виявили розділовий знак у деяких числах у рукописі Джованні Бьянкіні, який було датовано 1440-ми роками.

В одному з прикладів Бьянкіні написав 10,4, а потім помножив його на 8 так само, як це робиться в сучасній математиці. Таким чином, зроблене відкриття говорить про те, що десятковий роздільник з'явився приблизно на 150 років раніше, ніж заведено вважати.

Відомо, що протягом довгих років Бьянкіні працював торговцем у Венеції, а потім обіймав адміністративну посаду у великому маєтку, що належав впливовій родині д'Есте. На своїй посаді він завідував активами та інвестиціями сім'ї, що дало йому хороший математичний досвід.

Крім цього, Бьянкіні публікував тексти з астрономії, в яких складав графіки руху планет і передбачав, коли відбудуться затемнення.

Результати відкриття засвідчили, що Бьянкіні відіграв важливішу роль у розвитку основ математики, ніж вважалося раніше.

Дослідники зазначають, що Бьянкіні, займаючись торгівлею, побував у різних країнах, зокрема ісламського світу. Тоді в цих країнах активно розробляли математичні концепції, що могло вплинути на підходи самого Б'янкіні.

Нагадаємо, дослідники розповіли, як з'явилася математика. Коріння цієї науки можна відстежити завдяки кістці Ішанго, артефакту, якому понад 20 тисяч років.