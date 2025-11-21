Люди не успевают приспосабливаться к миру, который сами же и меняют, - исследование

Исследования показывают, что биология человека едва поспевает за развитием окружающего мира. Многие хронические проблемы со здоровьем, связанные со стрессом, являются результатом этого дисбаланса.

Ученые Цюрихского университета изучили, как быстрые и масштабные изменения в эпоху антропоцена повлияли на приспосабливаемость Homo sapiens, пишет New Atlas.

Авторы исследования утверждают, что люди не успевают адаптироваться к быстрым изменениям в мире, которые произошли за последнее столетие. Это привело к снижению глобальной рождаемости, росту хронических воспалительных заболеваний и других хронических проблем со здоровьем. Все это, по словам ученых, указывает на то, что люди сталкиваются с огромными трудностями со времен начала промышленной революции.

Ученые приводят в пример быстрый переход от обществ охотников-собирателей, которые периодически сталкивались со стрессом в дикой природе, к городской среде. В ней повседневные проблемы держат людей в состоянии повышенной готовности.

Городской шум, загрязнение воздуха и света, микропластик, пестициды, искусственное освещение, обработанные продукты, малоподвижный образ жизни и сенсорная перегрузка — всё это относительно новые для H. sapiens условия.

“Наши предки могли хорошо справляться с острым стрессом, чтобы убегать от хищников или противостоять им. Львы появлялись время от времени, и нужно было быть готовым бить или бежать. Но как бы там ни было, львы рано или поздно снова исчезали”, - говорит руководитель исследовательской группы по эволюционной экофизиологии человека (HEEP) Колин Шоу. Он руководил командой совместно с Дэниелом Лонгманом из Цюрихского университета.

В современном же мире у человека почти нет передышки от шквала стрессовых факторов – пробок, работы, социальных сетей, и другой сенсорной стимуляции. Это все запускает те же биологические механизмы, которые были у наших предков при виде хищников, но только они никуда не пропадают.

“Наш организм реагирует так, будто бы все эти стрессоры являются львами. Будь то сложный разговор с начальником или шум транспорта, ваша система реагирования на стресс остается такой же, как если бы вы сталкивались с одним за другим львом. В результате нервная система реагирует очень мощно, но не восстанавливается”, - говорит Лонгман.

Долгое время ученые изучают то, как такой постоянный повышенный стресс влияет на эндокринные системы человека. Предполагает, что такое состояние связано с тревожными расстройствами, хроническими заболеваниями и сокращение продолжительности жизни.

“Существует парадокс: с одной стороны, мы создали огромное богатство, комфорт и здравоохранение для множества людей на планете. Но, с другой стороны, некоторые из этих промышленных достижений оказывают пагубное воздействие на нашу иммунную, когнитивную, физическую и репродуктивную функции”, - подчеркивают авторы исследования.

Ученые приводят в пример глобальное снижение количества и подвижности сперматозоидов. Эту ситуацию связывают с целым рядом факторов – от ожирения до экологических рисков, таких как пестициды и микропластик.

“Можно утверждать, что то, что мы наблюдаем сегодня, — это форма естественного отбора. Но позволить хроническому стрессу убивать сотни поколений людей, пока мы не выработаем устойчивость — это явно не решение проблемы”, - подытожили ученые.

Напомним, ученые рассказали, как люди могут эволюционировать в новые виды. Хотя среди человеческих видов пока остался только один, Homo sapiens, однако есть вероятность того, что в будущем появятся новые виды людей. Ученые считают, что это может произойти из-за развития технологий или колонизации планет.