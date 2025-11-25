Фараоны Древнего Египта воровали друг и друга гробницы: об этом рассказали фаянсовые статуэтки

В Египте археологи нашла 225 фигурок ушебти, которые должны были служить своим фараонам в загробном мире. Эти фигурки принадлежали фараону Шешонку III, но найдены они были в гробнице другого правителя.

Коллекция ушебти была найдена в Танисе, на севере Египта, в северной камере гробницы Осоркона II, они находились рядом с безымянным саркофагом. На ушебти были начертаны иероглифы, которые и помогли археологами выяснить, какому именно фараону они предназначались, пишет LiveScience.

Несмотря на то, что гробница и саркофаг были найдены еще в 1939 году, коллекцию ушебти удалось найти только сейчас. Открытие было сделано египетско-французской группой, которая проводила реставрационные работы в гробнице, сообщили в Министерстве туризма и древностей Египта.

Команда археологов также нашла и другие иероглифы, которые на данный момент анализируются и расшифровываются.

Согласно верованиям древних египтян, ушебти должны были служить умершим людям в загробной жизни, выполняя роль прислуги. Такие фигурки часто находят в гробницах богатых и влиятельных людей, которых хоронили с сотнями ушебти. К примеру, в гробнице Тутанхамона было найдено более 400 таких фигурок.

Фараон Шешонк III правил примерно с 825 по 773 год до н.э., когда Египет ещё не был объединен.

“Правление Шешонка III было долгим, но трудным, с кровавой династической войной между царями Севера (он сам) и двумя царями на юге Египта (его двоюродными братьями)”, - говорит директор французской археологической миссии в Танисе Фредерик Пейродо.

Несмотря на кровопролитные войны, Шешонку III удалось простроить множество памятников в Танисе, среди которых был большие ворота у входа в главный храмовый участок.

Фараон также построил в Танисе гробницу для себя, где в итоге, был погребен Осоркон II (правивший примерно с 874 по 850 год до н. э.).

Обнаружение ушебти, внутри гробницы Осоркона II указывает на то, что Шешонк III был похоронен не в своей гробнице, а в безымянном саркофаге в гробнице Осоркона II. Исследователи давно знали об этой гробнице, но не знали, что Шешонк III был похоронен именно там.

“Наличие ушебти рядом с безымянным саркофагом, а также надписи на прилегающей стене ясно указывают на то, что Шешонк III был похоронен здесь, а не в своей гробнице», — сказал Пейродо.

Почему Шешонк III был похоронен в гробнице предшественника, на этот вопрос еще предстоит ответить ученым. Некоторые предполагают, что это было связано с конфликтом или спорами о престолонаследии Шешонка III.

