Фараони Стародавнього Єгипту крали один в одного гробниці: про це розповіли фаянсові статуетки

У Єгипті археологи знайшли 225 фігурок ушебті, які мали служити своїм фараонам у потойбічному світі. Ці фігурки належали фараону Шешонку III, але знайдені вони були в гробниці іншого правителя.

Колекцію ушебті було знайдено в Танісі, на півночі Єгипту, в північній камері гробниці Осоркона II, вони знаходилися поруч із безіменним саркофагом. На ушебті були написані ієрогліфи, які й допомогли археологами з'ясувати, якому саме фараону вони призначалися, пише LiveScience.

Незважаючи на те, що гробниця і саркофаг були знайдені ще в 1939 році, колекцію ушебті вдалося знайти тільки зараз. Відкриття було зроблено єгипетсько-французькою групою, яка проводила реставраційні роботи в гробниці, повідомили в Міністерстві туризму і старожитностей Єгипту.

Команда археологів також знайшла й інші ієрогліфи, які наразі аналізуються і розшифровуються.

Згідно з віруваннями стародавніх єгиптян, ушебті мали служити померлим людям у загробному житті, виконуючи роль прислуги. Такі фігурки часто знаходять у гробницях багатих і впливових людей, яких ховали із сотнями ушебті. Наприклад, у гробниці Тутанхамона було знайдено понад 400 таких фігурок.

Фараон Шешонк III правив приблизно з 825 до 773 року до н.е., коли Єгипет ще не був об'єднаний.

"Правління Шешонка III було довгим, але важким, з кривавою династичною війною між царями Півночі (він сам) і двома царями на півдні Єгипту (його двоюрідними братами)", — каже директор французької археологічної місії в Танісі Фредерік Пейродо.

Незважаючи на кровопролитні війни, Шешонку III вдалося збудувати безліч пам'яток у Танісі, серед яких була велика брама біля входу в головну храмову ділянку.

Фараон також побудував у Танісі гробницю для себе, де, зрештою, було поховано Осоркона II (який правив приблизно з 874 до 850 року до н. е.).

Виявлення ушебті всередині гробниці Осоркона II вказує на те, що Шешонк III був похований не у своїй гробниці, а в безіменному саркофазі в гробниці Осоркона II. Дослідники давно знали про цю гробницю, але не знали, що Шешонк III був похований саме там.

"Наявність ушебті поруч із безіменним саркофагом, а також написи на прилеглій стіні чітко вказують на те, що Шешонка III було поховано тут, а не у своїй гробниці", — сказав Пейродо.

Чому Шешонк III був похований у гробниці попередника, на це питання ще належить відповісти вченим. Дехто припускає, що це було пов'язано з конфліктом або суперечками про престолонаслідування Шешонка III.

