Який вигляд мав "Хоробрий" фараон Стародавнього Єгипту: створено реконструкцію його обличчя (фото)

Єгиптологи показали, який вигляд міг мати за життя фараон Секененра Таа II.

Related video

Учені показали, який вигляд мав фараон-воїн Стародавнього Єгипту Секененра Таа II, також відомий як "Хоробрий". 3500 років тому його було вбито в бою, пише Daily Mail.

Історики вважають, що фараона було вбито або в полоні, або на полі битви у віці 40 років під час спроби визволення Єгипту від гіксосів 1555 року до н.е.

Фараон-воїн Стародавнього Єгипту Секененра Таа II Фото: Cicero Moraes

Команда археологів з Університету Фліндерс, Австралія реконструювала обличчя фараона за допомогою комп'ютерної томографії та рентгенівських знімків черепа загиблого. На реконструйованому знімку видно, що у фараона були маленькі очі, губи, а також високі вилиці.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Проведена реконструкція також показала, що проникаючий удар у верхній частині мозку став летальним для Таа.

Проникаючий удар у верхній частині мозку фараона Фото: Cicero Moraes

Загинув фараон у полоні чи на поля бою, досі залишається предметом суперечок. Але достеменно відомо, що на Таа напали кілька людей з різних напрямків.

Під час реконструкції вчені просканувати залишки черепа фараона, знайдені ще 1886 року на території фіванського некрополя. Оцифрована версія черепа була завантажена в комп'ютерну програму, де наявні прогалини заповнили оцифрованою версією черепа іншої людини.

Другий череп змінювався доти, доки не став відповідати черепу Таа, такий процес учені називають анатомічною деформацією.

Далі команда намалювала цифровий профіль царя і зробила колір шкіри таким, який був поширеним серед стародавніх єгиптян. Форма очей, вії та брови Тоа також є суб'єктивними елементами, але дослідники заявили, що вони олюднюють стародавнього короля.

Також у цифрову модель додали рани, щоб побачити, як саме помер фараон, а також якою зброєю було завдано фатальної рани.

На створених посмертних зображеннях у фараона злегка відкриті губи, а між зубами видно язик. Так, на думку вчених, виглядало тіло мертвого фараона через отримані ним травми.

Посмертне зображення Секененра Таа II Фото: Cicero Moraes

Зазначається, що останки фараона виявив французький єгиптолог Гастон Масперо 1886 року серед сотень саркофагів і мумій.

Масперо вважав, що Таа був струнким, з маленькою і витягнутою головою, а також з чорним, тонким і кучерявим волоссям. Остання деталь стала відома завдяки справжньому волоссю фараона, знайденому на його мумії.

Фараон правив Фіванським регіоном Єгипту приблизно з 1560 до 1555 року до нашої ери, за часів Сімнадцятої династії.

Нагадаємо, вчені змоделювали обличчя справжньої Людини-дракона. Сісеро Мораіс, бразильський експерт, створив реконструкцію обличчя Людини-дракона, яка жила в північному Китаї 150 тисяч років тому.