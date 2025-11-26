Сбой в системе: найден один аромат, который делает людей счастливыми

Ученые выяснили, что аромат сосны может мгновенно улучить настроение большинства людей. Как оказалось, этот аромат успокаивает и дарит радость, но почему так происходит?

“В сосне нет ничего, что оказывало бы какое-либо специфическое в фармакологическом смысле, воздействие на человека. Это работает через усвоенные ассоциации. Если я ассоциирую запах сосны с расслаблением, то он будет меня расслаблять. Если по какой-то причине я связываю сосну с тревогой, то именно так она на меня и повлияет. Если я никогда раньше не чувствовала запах сосны и понятия не имею о ней, никакого эффекта не будет”, - говорит нейробиолог из Университета Брауна Рэйчел Герц.

По словам эксперта, популярная в наше время ароматерапия действительно работает, но совсем не так, как ее рекламируют, пишет Popular Science.

Сосна содержит соединения, которые называются терпенами, такие как α-пинен и лимонен. Эти соединения рекламируются как снижающие стресс и улучшающие настроение. В рекламе масел сосны часто говорится, что в химии самого дерева есть успокаивающие ферменты.

Но Герц говорит, что такая идея не выдерживает критики с научной точки зрения. Дело в том, что восприятие запаха происходит в миндалевидно-гиппокампальном комплексе, который также называют первичной обонятельной корой. Этот механизм в мозге человека отвечает за приятные ощущения, связанные с определенными запахами.

“Ароматерапия работает, но не так, как думают люди. Если у меня возникает эмоциональная ассоциация с определенным запахом, она мгновенно активируется при его вдыхании. На самом деле, это происходит быстрее, чем если бы существовал механизм, подобный наркотикам, которому требуется время для усвоения”, - отмечает эксперт.

Человеку вовсе не нужно сознательно вспоминать свои ассоциации с ароматом сосны, чтобы его настроение улучшилось.

“Вы можете осознанно испытывать эту ностальгию, но сначала у вас поднимется настроение и появится чувство радости. Затем вы можете вспомнить, например, как в детстве ходили в поход, но это не обязательно”, - подчеркивает Герц.

Эксперт говорит, что хотя запах сосны не оказывает химического влияния на организм, его психологическое влияние нельзя игнорировать.

“Это не фармакология, это психология. Но эмоции реальны, и они имеют реальные физиологические последствия”, - подытожила эксперт.

