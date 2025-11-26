Збій у системі: знайдено один аромат, який робить людей щасливими

Учені з'ясували, що аромат сосни може миттєво покращити настрій більшості людей. Як виявилося, цей аромат заспокоює і дарує радість, але чому так відбувається?

"У сосні немає нічого, що чинило б якийсь специфічний, у фармакологічному сенсі, вплив на людину. Це працює через засвоєні асоціації. Якщо я асоціюю запах сосни з розслабленням, то він буде мене розслабляти. Якщо з якоїсь причини я пов'язую сосну з тривогою, то саме так вона на мене і вплине. Якщо я ніколи раніше не відчувала запаху сосни і гадки не маю про неї, жодного ефекту не буде", — каже нейробіолог з Університету Брауна Рейчел Герц.

За словами експерта, популярна в наш час ароматерапія дійсно працює, але зовсім не так, як її рекламують, пише Popular Science.

Сосна містить сполуки, які називаються терпенами, такі як α-пінен і лімонен. Ці сполуки рекламуються як такі, що знижують стрес і поліпшують настрій. У рекламі олій сосни часто говориться, що в хімії самого дерева є заспокійливі ферменти.

Відео дня

Але Герц каже, що така ідея не витримує критики з наукового погляду. Річ у тім, що сприйняття запаху відбувається в мигдалеподібно-гіпокампальному комплексі, який також називають первинною нюховою корою. Цей механізм у мозку людини відповідає за приємні відчуття, пов'язані з певними запахами.

"Ароматерапія працює, але не так, як думають люди. Якщо в мене виникає емоційна асоціація з певним запахом, вона миттєво активується під час його вдихання. Насправді, це відбувається швидше, ніж якби існував механізм, подібний до наркотиків, якому потрібен час для засвоєння", — зазначає експерт.

Людині зовсім не потрібно свідомо згадувати свої асоціації з ароматом сосни, щоб її настрій покращився.

"Ви можете усвідомлено відчувати цю ностальгію, але спочатку у вас підніметься настрій і з'явиться почуття радості. Потім ви можете згадати, наприклад, як у дитинстві ходили в похід, але це не обов'язково", — підкреслює Герц.

Експерт каже, що хоча запах сосни не чинить хімічного впливу на організм, його психологічний вплив не можна ігнорувати.

"Це не фармакологія, це психологія. Але емоції реальні, і вони мають реальні фізіологічні наслідки", — підсумувала експертка.

Нагадаємо, вчені відтворили запах потойбічного життя Стародавнього Єгипту. Нам багато що відомо про Стародавній Єгипет, проте деякі питання не мають відповіді. Науковці планують дати відповідь на одне з цих запитань, відтворивши аромат бальзаму, який використовували для муміфікації Сенетней, єгипетської жінки, що жила понад 3500 років тому.