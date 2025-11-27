Почему дергается глаз и как с этим бороться: ученые назвали основные причины

Исследователи назвали основные причины того, почему у людей может появиться тик и как с этим бороться. Считается, что лучшим выходом из ситуации станет отдых.

В мультфильмах и ситкомах часто используется прием, когда персонаж находится на грани безумия и настолько напряжен, что его тело вынуждено выдать стресс легким, но неконтролируемым подергиванием века. Не стоит ориентироваться на мультфильмы, однако в данном случае, это действительно так, пишет IFLSnce.

Многие люди хотя бы раз в жизни сталкивались с этим раздражающим подергиванием и каким бы неприятным оно ни казалось, обычно такое состояние связано со стрессом и усталостью. По словам ученых, эти стрессовые подергивания, известные как "миокимия", довольно распространены и редко являются признаком серьезной проблемы.

Как правило, подергивания безболезненны и могут повторяться много раз в день. Они могут возникать как на верхнем веке, так и на нижнем, или даже обоих, заставляя глаз на короткое время полностью закрыться.

Ученые считают, что лучшим лекарством от подергиваний является отдых. Считается, что окулярная миокимия может быть вызвана усталостью, чрезмерным употреблением кофеина или стрессом. Поэтому неудивительно, что отдых и снижение потребления кофеина могут помочь облегчить симптомы.

Впрочем, миокимия — не единственный вид подергивания глаза. Еще одно загадочное состояние называется доброкачественный эссенциальный блефароспазм (ДЭБ). Это состояние не связано с усталостью, но ученые до сих пор не знают, что является причиной.

Ученые не знают, что именно вызывает ДЭБ, но известно, что он может вызывать проблемы с мышцами вокруг глаза. Также считается, что проблемы с базальными ганглиями могут играть свою роль. Другими триггерами могут стать такие факторы, как:

чрезмерное употребление алкоголя;

неправильное питание;

перенапряжение;

повышенная чувствительность глаз;

прием некоторых препаратов.

Считается, что у женщин подергивание может быть связано с гормональными изменениями в период менопаузы, однако ученые отмечают, что это неправда. По словам лондонского врача общей практики Ниша Манека, несмотря на то, что гормональные изменения в период перименопаузы могут вызывать мышечное напряжение, тревожность и плохой сон, прямых доказательств связи изменений уровня эстрогена с подергиванием века.

Впрочем, в редких случаях подергивание века может быть признаком чего-то более серьезного, например:

болезнь Паркинсона;

повреждение мозга в результате воспаления или инсульта;

рассеянный склероз;

паралич Белла;

синдром Мейжа;

поражения и опухоли головного мозга;

опухоли околоушных желез.

По словам ученых их Калифорнийского Университета в Лос-Анджелесе, эти проблемы со здоровьем, как правило, сопровождаются и другими симптомами.

