Чому сіпається око і як із цим боротися: учені назвали основні причини

Дослідники назвали основні причини того, чому в людей може з'явитися тик і як із цим боротися. Вважається, що найкращим виходом із ситуації стане відпочинок.

У мультфільмах і ситкомах часто використовується прийом, коли персонаж перебуває на межі божевілля і настільки напружений, що його тіло змушене видати стрес легким, але неконтрольованим сіпанням повіки. Не варто орієнтуватися на мультфільми, проте в цьому випадку, це дійсно так, пише IFLSnce.

Багато людей хоча б раз у житті стикалися з цим дратівливим посмикуванням, і яким би неприємним воно не здавалося, зазвичай такий стан пов'язаний зі стресом і втомою. За словами вчених, ці стресові посмикування, відомі як "міокімія", досить поширені та рідко є ознакою серйозної проблеми.

Як правило, посмикування безболісні й можуть повторюватися багато разів на день. Вони можуть виникати як на верхній повіці, так і на нижній, або навіть обох, змушуючи око на короткий час повністю закритися.

Учені вважають, що найкращими ліками проти посмикувань є відпочинок. Вважається, що окулярна міокімія може бути спричинена втомою, надмірним вживанням кофеїну або стресом. Тому не дивно, що відпочинок і зниження споживання кофеїну можуть допомогти полегшити симптоми.

Утім, міокімія — не єдиний вид посмикування ока. Ще один загадковий стан називається доброякісний есенціальний блефароспазм (ДЕБ). Цей стан не пов'язаний із втомою, але вчені досі не знають, що є причиною.

Учені не знають, що саме викликає ДЕБ, але відомо, що він може спричиняти проблеми з м'язами навколо ока. Також вважається, що проблеми з базальними гангліями можуть відігравати свою роль. Іншими тригерами можуть стати такі чинники, як:

надмірне вживання алкоголю;

неправильне харчування;

перенапруження;

підвищена чутливість очей;

приймання деяких препаратів.

Вважається, що у жінок посмикування може бути пов'язане з гормональними змінами в період менопаузи, проте вчені зазначають, що це неправда. За словами лондонського лікаря загальної практики Ніша Манека, попри те, що гормональні зміни в період перименопаузи можуть спричиняти м'язову напругу, тривожність і поганий сон, прямих доказів зв'язку змін рівня естрогену з посмикуванням повік.

Утім, у рідкісних випадках посмикування повік може бути ознакою чогось серйознішого, наприклад:

хвороба Паркінсона;

пошкодження мозку внаслідок запалення або інсульту;

розсіяний склероз;

параліч Белла;

синдром Мейжа;

ураження і пухлини головного мозку;

пухлини привушних залоз.

За словами вчених з Каліфорнійського Університету в Лос-Анджелесі, ці проблеми зі здоров'ям, як правило, супроводжуються й іншими симптомами.

