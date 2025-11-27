Переработка мусора в эпоху неолита: что археологи нашли в "мусорных баках" древних людей

Ученые провели подробный анализ мусора, который был оставлен людьми, жившими в эпоху неолита. Некоторые открытия действительно удивили ученых.

Большую часть своей карьеры археологи анализируют “повседневные отходы” тех, кто жил задолго до нас. Часто эти отходы могут предоставить важные данные о нашем прошлом, пишет Independent.

Команда исследователей из Йоркского университета возглавила археологический проект, целью которого является изучение того, как неолитические общины обращались со своими отходами. Ученые считают, что проект поможет раскрыть некоторые тайны наших предков.

В рамках исследования команда выяснила, что люди в эпоху неолита предпочитали хранить мусор недалеко от своих домов. Возможно, такое решение наших предков свидетельствует о чувстве “ответственности” за выброшенные отходы.

“Хранение мусора рядом с домом может указывать на чувство собственности – чувствовали ли они ответственность за свои отходы и поэтому решали утилизировать их поблизости от дома?”, - говорит профессор Пенни Бикл с кафедры археологии Йоркского университета.

Бикл не исключает, что наши предки могли быть энтузиастами переработки отходов, которые понимали, что выброшенные предметы “потенциально можно использовать снова”.

“В западном мире принято выбрасывать вещи в контейнер для переработки и передавать их другим, но не во всех культурах это принято, поэтому вполне возможно, что древние земледельцы эпохи неолита считали, что ответственность за утилизацию отходов лежит на владельце”, - объясняет эксперт.

Исследователи также нашли доказательства того, что такие древние общины могли хранить мусор рядом с домами из-за “эмоциональной привязанности” к некоторым предметам.

“Одно из возможных объяснений хранения мусора рядом с домом – эмоциональное – эти вещи часто несут в себе смысл”, - подытожила доктор Виндрола-Падрос из Кильского университета имени Кристиана Альбрехта.

