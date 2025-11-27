Переробка сміття в епоху неоліту: що археологи знайшли в "сміттєвих баках" стародавніх людей

Вчені провели детальний аналіз сміття, яке було залишено людьми, що жили в епоху неоліту. Деякі відкриття дійсно здивували вчених.

Більшу частину своєї кар'єри археологи аналізують "повсякденні відходи" тих, хто жив задовго до нас. Часто ці відходи можуть надати важливі дані про наше минуле, пише Independent.

Команда дослідників з Йоркського університету очолила археологічний проєкт, метою якого є вивчення того, як неолітичні громади поводилися зі своїми відходами. Вчені вважають, що проєкт допоможе розкрити деякі таємниці наших предків.

У рамках дослідження команда з'ясувала, що люди в епоху неоліту воліли зберігати сміття недалеко від своїх будинків. Можливо, таке рішення наших предків свідчить про почуття "відповідальності" за викинуті відходи.

"Зберігання сміття поруч із будинком може вказувати на почуття власності — чи відчували вони відповідальність за свої відходи і тому вирішували утилізувати їх поблизу від будинку?", — каже професор Пенні Бікл з кафедри археології Йоркського університету.

Бікл не виключає, що наші предки могли бути ентузіастами переробки відходів, які розуміли, що викинуті предмети "потенційно можна використовувати знову".

"У західному світі заведено викидати речі в контейнер для перероблення і передавати їх іншим, але не у всіх культурах це заведено, тож цілком можливо, що стародавні хлібороби доби неоліту вважали, що відповідальність за утилізацію відходів лежить на власнику", — пояснює експерт.

Дослідники також знайшли докази того, що такі стародавні громади могли зберігати сміття поруч із будинками через "емоційну прихильність" до деяких предметів.

"Одне з можливих пояснень зберігання сміття поруч із будинком — емоційне — ці речі часто несуть у собі сенс", — підсумувала доктор Віндрола-Падрос із Кільського університету імені Крістіана Альбрехта.

