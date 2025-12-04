Ядовитый "Дональд Трамп" обитает на дубах в США: ученые просят его не гладить (видео)

Гусеница южной фланелевой моли, которую также называют гусеницей-котом, является личинкой южной фланелевой моли. Это одна из самых ядовитых гусениц в США.

Эта гусеница известна тем, что полностью покрыта густым и пушистым мехом, под которым прячутся ядовитые шипы. Укус гусеницы-кота, которая также слегка напоминает прическу президента США Дональда Трампа, может вызывать сильную боль, отек, тошноту, а также затрудненное дыхание, пишет Southern Living.

Несмотря на свою ядовитость, она выглядит обманчиво мягкой и часто встречается на деревьях и кустарниках, таких как дубы и вязы.

Длина гусениц-котов варьируется в пределах от 2,5 до 3,5 см, а цвет их шерсти может принимать окрас от серовато-белого до золотисто светлого оттенка.

По данным расширения Института продовольственных и сельскохозяйственных услуг Университета Флориды (IFAS), на ранних стадиях развития гусеница желтая и имеет меньше волосков. С каждой линькой гусеница становится более волосатой и приобретает более приглушенный цвет. «Мех» иногда сильно кудрявый, что делает личинок еще более пушистыми.

Насекомое откладывает свои светло-желтые яйца на листьях деревьев, они настолько маленькие, что могут походить на обычные пылинки.

По данным Службы охраны окружающей среды штата Северная Каролина, известно, что фланелевая моль питается многими деревьями и кустарниками, такими как вязы, клены, каркасы, падубы, дубы и платаны. Поскольку эти растения часто встречаются в парках, садах и на задних дворах, дети чаще всего сталкиваются с гусеницами.

В США гусеницы южной фланелевой моли широко распространены на Восточном побережье в штатах от Нью-Джерси до Флориды. Их также можно встретить на западе вплоть до Техаса и Арканзаса, а также в пустынях юго-запада.

По словам ученых, ядовитые шипы гусеницы защищают ее от хищников. Кроме этого, более взрослые гусеницы этого вида обладают наиболее мощным ядом.

Напомним, ученые узнали, как мохнатые гусеницы-кошки развили свой яд. Исследователи полагают, что эти существа использовали перенос генов от древних предков, чтобы развить свои смертоносные способности.