Отруйний "Дональд Трамп" мешкає на дубах у США: вчені просять його не гладити (відео)

Гусениця південної фланелевої молі, яку також називають гусеницею-котом, є личинкою південної фланелевої молі. Це одна з найбільш отруйних гусениць у США.

Ця гусениця відома тим, що повністю вкрита густим і пухнастим хутром, під яким ховаються отруйні шипи. Укус гусениці-кота, яка також злегка нагадує зачіску президента США Дональда Трампа, може викликати сильний біль, набряк, нудоту, а також утруднене дихання, пише Southern Living.

Попри свою отруйність, вона має оманливий м'який вигляд і часто зустрічається на деревах і чагарниках, таких як дуби та в'язи.

Довжина гусениць-котів варіюється в межах від 2,5 до 3,5 см, а колір їхньої шерсті може набувати забарвлення від сірувато-білого до золотисто світлого відтінку.

За даними розширення Інституту продовольчих і сільськогосподарських послуг Університету Флориди (IFAS), на ранніх стадіях розвитку гусениця жовта і має менше волосків. З кожною линькою гусінь стає більш волохатою і набуває більш приглушеного кольору. "Хутро" іноді сильно кучеряве, що робить личинок ще більш пухнастими.

Комаха відкладає свої світло-жовті яйця на листках дерев, вони настільки маленькі, що можуть бути схожими на звичайні порошинки.

За даними Служби охорони довкілля штату Північна Кароліна, відомо, що фланелева міль харчується багатьма деревами та чагарниками, такими як в'язи, клени, каркаси, падуби, дуби та платани. Оскільки ці рослини часто зустрічаються в парках, садах і на задніх дворах, діти найчастіше стикаються з гусеницями.

У США гусениці південної фланелевої молі широко поширені на Східному узбережжі в штатах від Нью-Джерсі до Флориди. Їх також можна зустріти на заході аж до Техасу й Арканзасу, а також у пустелях південного заходу.

За словами вчених, отруйні шипи гусениці захищають її від хижаків. Крім цього, більш дорослі гусениці цього виду володіють найбільш потужною отрутою.

Нагадаємо, вчені дізналися, як волохаті гусениці-кішки розвинули свою отруту. Дослідники вважають, що ці істоти використовували перенесення генів від давніх предків, щоб розвинути свої смертоносні здібності.