Хватаются за сердце, как люди: как разные животные реагируют на гром (видео)

Домашние и дикие животные, как и люди, боятся гроз, поэтому пытаются скрыться от непогоды. Также они могут предчувствовать грозу по изменениям в атмосферном давлении, статическом электричестве и запаху озона.

По словам ученых, реакция на грозу у животных различается в зависимости от вида и особи, но также отмечается, что непогоды в равной степени боятся и дикие животные. Чаще всего домашние животные проявляются такие признаки, как дрожь, деструктивное повеление или попытки спрятаться в таких местах, как ванная.

Также известно, что животные могут ощущать изменения в давлении воздуха, которые являются верным признаком надвигающейся грозы. Накопление статического электричества могут вызывать у домашних животных дискомфорт, сопровождающийся болезненными ударами. Именно это заставляет их искать заземленные места, такие как ванные комнаты, пишет Princeton University press.

Хорошо известно, что собаки могут чувствовать запах озона, который появляется при ударах молний. Это является дополнительным сигналом об опасности для наших четвероногих друзей. Нельзя забывать и об обостренном слухе животных, который позволяет слышать низкочастотные раскаты грома задолго до того, как их сможет услышать человек.

Частыми признаками боязни гроз у домашних животных являются: нервное хождение взад-вперед, попытки спрятаться, скулеж, а также такое деструктивное поведение, как грызение и царапанье.

Некоторые домашние животные меньше подвержены или вовсе не боятся гроз, тогда как у других могут развиться серьезные фобии.

Для диких животных гроза представляет реальную опасность, такую как удары молний, падение деревьев и наводнения. Чаще всего животные в дикой природе также пытаются найти убежище во время непогоды. Иногда, дикие животные даже заходят в помещения.

Крупные дикие животные особенно подвержены риску гибели от молнии. Чаще всего удары молний становятся катастрофическими для оленей. К примеру, летом 2016 года на горном плато в норвежском национальном парке от удара молнии погибло целое стадо, которое состояло из 323 особей.

Все дело в том, что олени во время опасности жмутся друг к другу. К сожалению, именно этот защитный механизм привел стадо к верной смерти. Если бы олени были рассредоточены по горному плато, тогда один удар молнии вряд ли смог убить целое стадо.

По этим же причинам коровы являются самыми уязвимыми сельскохозяйственными животным во время сильных гроз. Коровы как и олени, часто сбиваются в кучу. Регулярно сообщается о потерях от 10 до 30 коров за раз, что представляет собой достаточно серьезную угрозу для бизнеса, поэтому некоторые фермеры в США страхуют своих коров от гибели от молнии.

Напомним, выяснилось, как на самом деле возникают молнии на Земле. Исследование показало, что энергия, необходимая для создания молний, поступает из лавины электронов, созданных с помощью космических лучей. Они постоянно бомбардируют нашу планету.