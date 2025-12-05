Хапаються за серце, як люди: як різні тварини реагують на грім (відео)

Домашні та дикі тварини, як і люди, бояться гроз, тому намагаються сховатися від негоди. Також вони можуть передчувати грозу за змінами в атмосферному тиску, статичній електриці та запаху озону.

За словами вчених, реакція на грозу у тварин розрізняється залежно від виду та особини, але також наголошується, що негоди рівною мірою бояться і дикі тварини. Найчастіше домашні тварини проявляють такі ознаки, як тремтіння, деструктивна поведінка або спроби сховатися в таких місцях, як ванна.

Також відомо, що тварини можуть відчувати зміни в тиску повітря, які є вірною ознакою грози, що насувається. Накопичення статичної електрики можуть викликати у домашніх тварин дискомфорт, що супроводжується хворобливими ударами. Саме це змушує їх шукати заземлені місця, такі як ванні кімнати, пише Princeton University press.

Добре відомо, що собаки можуть відчувати запах озону, який з'являється під час ударів блискавок. Це є додатковим сигналом про небезпеку для наших чотирилапих друзів. Не можна забувати і про загострений слух тварин, який дає змогу чути низькочастотний гуркіт грому задовго до того, як їх зможе почути людина.

Частими ознаками боязні гроз у домашніх тварин є: нервове ходіння взад-вперед, спроби сховатися, скиглення, а також така деструктивна поведінка, як гризеніе і дряпання.

Деякі домашні тварини менше схильні або зовсім не бояться гроз, тоді як в інших можуть розвинутися серйозні фобії.

Для диких тварин гроза становить реальну небезпеку, таку як удари блискавок, падіння дерев і повені. Найчастіше тварини в дикій природі також намагаються знайти притулок під час негоди. Іноді, дикі тварини навіть заходять у приміщення.

Великі дикі тварини особливо схильні до ризику загибелі від блискавки. Найчастіше удари блискавок стають катастрофічними для оленів. Наприклад, влітку 2016 року на гірському плато в норвезькому національному парку від удару блискавки загинуло ціле стадо, що складалося з 323 особин.

Річ у тім, що олені під час небезпеки туляться один до одного. На жаль, саме цей захисний механізм привів стадо до вірної смерті. Якби олені були розосереджені по гірському плато, тоді один удар блискавки навряд чи зміг убити ціле стадо.

З цих же причин корови є найбільш вразливими сільськогосподарськими тваринами під час сильних гроз. Корови, як і олені, часто збиваються в купу. Регулярно повідомляється про втрати від 10 до 30 корів за раз, що є досить серйозною загрозою для бізнесу, тому деякі фермери в США страхують своїх корів від загибелі від блискавки.

Нагадаємо, з'ясувалося, як насправді виникають блискавки на Землі. Дослідження показало, що енергія, необхідна для створення блискавок, надходить із лавини електронів, створених за допомогою космічних променів. Вони постійно бомбардують нашу планету.