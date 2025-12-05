На вершине горы в Турции нашли "окаменевший лес": минерал похож на застывшие деревья (видео)

Необычной формы минерал был найден на вершине горы на востоке Турции. Этот камень по своей форме и оттенку напоминает окаменевший лес.

Речь идет о эпидоте в кварце – минеральном агрегате, в котором зеленые волокна или кристаллы эпидота встроены в прозрачный кварц. Благодаря этому такие камни часто имеют эффектные узоры и насыщенно-зеленый оттенок. Его часто используют в ювелирном деле, также эти камни очень любят коллекционеры.

Эпидот больше всего ценится за его фисташково-зеленый оттенок, который сочетается с прозрачным кварцем. Камень состоит из примесей силиката кальция, алюминия, железа (эпидот), в основе которых лежит кварц. Иногда, эпидот в кварце принимает желтовато-зеленый или почти черные оттенки с радужными переливами.

Этот камень образуется при высоких температурах и давлении, под действием которых расщепляются полевые шпаты, пироксены и амфиболы, с образованием эпидота. Далее горячие, богатые минералами воды проходят через трещины глубоко под землей, откладывая эпидот месте с кварцем, которые сливаются при охлаждении.

Кроме этого, эпидот часто является вторичным минералом, который “вырастает” на уже существующих породах.

Кварц же был известен и ценился людьми с незапамятных времен, потому как всегда был легко доступен и удобен в качестве инструмента из-за своей твердости, говорится в International Gem Society.

Древнейшее название кварца относится в греку Теофрасту в IV веке до н. э., который назвал камень “krýstallos”, что означает лед.

Кварц – один из самых распространенных минералов в земной коре и важный компонент многих типов магматических, метаморфических и осадочных пород. В чистом виде кварц образует бесцветные, прозрачные и очень твердые кристаллы со стеклянным блеском. Эта природная форма диоксида кремния встречается во впечатляющем диапазоне разновидностей и цветов. Он широко используется в промышленности и как поделочный камень.

