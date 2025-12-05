На вершині гори в Туреччині знайшли "скам'янілий ліс": мінерал схожий на застиглі дерева (відео)

Незвичайної форми мінерал був знайдений на вершині гори на сході Туреччини. Цей камінь за своєю формою і відтінком нагадує скам'янілий ліс.

Йдеться про епідот у кварці — мінеральний агрегат, у якому зелені волокна або кристали епідота вбудовані в прозорий кварц. Завдяки цьому такі камені часто мають ефектні візерунки і насичено-зелений відтінок. Його часто використовують у ювелірній справі, також ці камені дуже люблять колекціонери.

Епідот найбільше цінується за його фісташково-зелений відтінок, який поєднується з прозорим кварцом. Камінь складається з домішок силікату кальцію, алюмінію, заліза (епідот), в основі яких лежить кварц. Іноді, епідот у кварці набуває жовтувато-зеленого або майже чорного відтінку з райдужними переливами.

Цей камінь утворюється за високих температур і тиску, під дією яких розщеплюються польові шпати, піроксени та амфіболи, з утворенням епідоту. Далі гарячі, багаті на мінерали води проходять через тріщини глибоко під землею, відкладаючи епідот у місці з кварцом, які зливаються при охолодженні.

Крім цього, епідот часто є вторинним мінералом, який "виростає" на вже наявних породах.

Кварц же був відомий і цінувався людьми з незапам'ятних часів, бо завжди був легко доступний і зручний як інструмент через свою твердість, йдеться в International Gem Society.

Найдавніша назва кварцу відноситься до грека Теофраста в IV столітті до н. е., який назвав камінь "krýstallos", що означає лід.

Кварц — один із найпоширеніших мінералів у земній корі та важливий компонент багатьох типів магматичних, метаморфічних і осадових порід. У чистому вигляді кварц утворює безбарвні, прозорі та дуже тверді кристали зі скляним блиском. Ця природна форма діоксиду кремнію зустрічається у вражаючому діапазоні різновидів і кольорів. Він широко використовується в промисловості та як виробний камінь.

