Внебрачный детеныш змеи, ящерицы и червя: необычное существо обитает в тропических лесах (видео)

На видео попала червеобразная саламандра (Oedipina gephyra) или как ее называют саламандра-червяк. По словам ученых, это очень редкий вид, который обитает в тропических лесах и находится на грани вымирания.

Всего существует около 30 видов червеобразных саламандр, и все они относят к роду Oedipina (Веретенообразные саламандры). Их длина варьируется от 2,5 до 25 см, пишет Фокус.

Длина хвоста у этих саламандр всегда непропорционально большая, они примерно вдвое длиннее остальной части тела. Также у земноводных имеются недоразвитые конечности.

Червеобразная саламандра (Oedipina gephyra)

Саламандры-червяки обитают в Центральной Америке и в некоторых частях Южной Америки. Эти земноводные предпочитают прятаться под опавшей листвой и в темноте под бревнами в лесу.

Также у саламандр-червяков отсутствуют легкие, эти существа дышат исключительно через кожу, поэтому такая длина тела их тела невероятно полезна.

При нападении хищников червеобразные саламандры скручиваются в клубок и переворачиваются на спину. Также они могут отбрасывать хвосты в случае опасности.

Червеобразные саламандры отличаются от своих сородичей тем, что у них нет стадии головастика. Из их яиц вылупляются крошечные земноводные, у которых уже имеется характерный длинный хвост.

