Позашлюбне дитинча змії, ящірки і хробака: незвичайна істота мешкає в тропічних лісах (відео)

На відео потрапила червоподібна саламандра (Oedipina gephyra), або як її називають саламандра-черв'як. За словами вчених, це дуже рідкісний вид, який мешкає в тропічних лісах і перебуває на межі вимирання.

Загалом існує близько 30 видів червоподібних саламандр, і всі вони належать до роду Oedipina (Веретеноподібні саламандри). Їхня довжина варіюється від 2,5 до 25 см, пише Фокус.

Довжина хвоста у цих саламандр завжди непропорційно велика, вони приблизно вдвічі довші за іншу частину тіла. Також у земноводних є недорозвинені кінцівки.

Червоподібна саламандра (Oedipina gephyra)

Саламандри-черв'яки мешкають у Центральній Америці та в деяких частинах Південної Америки. Ці земноводні воліють ховатися під опалим листям і в темряві під колодами в лісі.

Також у саламандр-черв'яків відсутні легені, ці істоти дихають винятково через шкіру, тому така довжина тіла їхнього тіла неймовірно корисна.

Відео дня

При нападі хижаків червоподібні саламандри скручуються в клубок і перевертаються на спину. Також вони можуть відкидати хвости в разі небезпеки.

Червоподібні саламандри відрізняються від своїх родичів тим, що у них немає стадії пуголовка. З їхніх яєць вилуплюються крихітні земноводні, у яких вже є характерний довгий хвіст.

Нагадаємо, сліпі "дракони", що мешкають під землею, втекли на поверхню. Дивні істоти масово почали залишати свої підземні печери і проводять багато часу на поверхні.