Жить нужно интересно: римские полководцы дарили своим ручным обезьянам домашних животных

Новое исследование показывает, что римские полководцы дарили своим ручным обезьянам домашних животных. Чаще всего домашними любимцами прирученных обезьян становились котята и поросята.

Давно известно, что элита Древнего Рима прилагала огромные усилия, чтобы показать свой высокий статус и богатство. Судя по недавним раскопкам в Египте, некоторые высокопоставленные военные Древнего Рима пошли еще дальше – они заводили домашних животных для своих домашних животных, пишет Popular Science.

Открытие было сделано во время раскопок на 2000-летнем кладбище животных, которое располагается в портовом городе Беренике. В могилах были найдены останки нескольких макак. Ученые предполагают, что у этих обезьян были собственные домашние любимцы.

Всего ученые задокументировали около 800 захоронений животных, и многие из них не являются типичными домашними животными, такими как кошки или собаку. В 36 случаях могилы принадлежали индийским макакам-резусам. Их генетическая связь восходит к берберским макакам Африки.

“Захоронения обезьян этого вида в Беренике являются первым однозначным свидетельством организованного ввоза нечеловеческих приматов из-за океана”, — пояснили авторы исследования.

Дальнейший анализ показал, что некоторые из этих приматов были не в лучшем состоянии на момент своей смерти. К примеру, у двух макак были обнаружены признаки недоедания, возможно, из-за недостаточного количества овощей и фруктов в рационе.

Археологи считают, что это было не преднамеренное жестокое поведение с животными, причина скорее всего была в нехватке продовольствия. Проблема заключалась в отдаленности Береники от порта, который тогда находился в 720 км. Ученые считают, что владельцы обезьян просто не имели надежного доступа к правильному питанию для своих любимцев.

Помимо этого, древние римляне пытались заботиться о своих любимцах и другими способами. Только 3% захоронений кошек и собак содержали какие-либо предметы, но в 40% могил обезьян нашли лакомства, ошейники и переливающиеся ракушки.

В некоторых случаях макаки даже лежали рядом с котятами и поросятами – собственными питомцами обезьян, подаренными им хозяевами.

Напомним, любовь к питомцам распространяется как "инфекция". Исследователи считают, что человек — единственное существо на планете, способное заводить домашних питомцев и заботиться о другом виде.