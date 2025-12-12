Жити потрібно цікаво: римські полководці дарували своїм ручним мавпам домашніх тварин

Нове дослідження показує, що римські полководці дарували своїм ручним мавпам домашніх тварин. Найчастіше домашніми улюбленцями приручених мавп ставали кошенята і поросята.

Давно відомо, що еліта Стародавнього Риму докладала величезних зусиль, щоб показати свій високий статус і багатство. Судячи з недавніх розкопок у Єгипті, деякі високопоставлені військові Стародавнього Риму пішли ще далі — вони заводили домашніх тварин для своїх домашніх тварин, пише Popular Science.

Відкриття було зроблено під час розкопок на 2000-річному цвинтарі тварин, що розташовується в портовому місті Береніке. У могилах було знайдено останки кількох макак. Вчені припускають, що у цих мавп були власні домашні улюбленці.

Загалом учені задокументували близько 800 поховань тварин, і багато хто з них не є типовими домашніми тваринами, як-от кішки чи собака. У 36 випадках могили належали індійським макакам-резусам. Їхній генетичний зв'язок сходить до берберських макак Африки.

"Поховання мавп цього виду в Береніці є першим однозначним свідченням організованого ввезення нелюдських приматів з-за океану", — пояснили автори дослідження.

Подальший аналіз показав, що деякі з цих приматів були не в найкращому стані на момент своєї смерті. Наприклад, у двох макак було виявлено ознаки недоїдання, можливо, через недостатню кількість овочів і фруктів у раціоні.

Археологи вважають, що це була не навмисна жорстока поведінка з тваринами, причина, найімовірніше, полягала в нестачі продовольства. Проблема полягала у віддаленості Береніки від порту, який тоді знаходився за 720 км. Вчені вважають, що власники мавп просто не мали надійного доступу до правильного харчування для своїх улюбленців.

Крім цього, стародавні римляни намагалися піклуватися про своїх улюбленців і іншими способами. Тільки 3% поховань кішок і собак містили будь-які предмети, але в 40% могил мавп знайшли ласощі, нашийники та черепашки, що переливаються.

У деяких випадках макаки навіть лежали поруч із кошенятами та поросятами — власними вихованцями мавп, подарованими їм господарями.

Нагадаємо, любов до вихованців поширюється як "інфекція". Дослідники вважають, що людина — єдина істота на планеті, здатна заводити домашніх улюбленців і піклуватися про інший вид.