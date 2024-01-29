Любов до домашніх улюбленців поширюється як "інфекція": чому домашні тварини є тільки в людей

Дослідники вважають, що людина — єдина істота на планеті, здатна заводити домашніх улюбленців і піклуватися про інший вид.

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Люди тисячоліттями живуть пліч-о-пліч зі своїми домашніми улюбленцями: статистика свідчить, що тільки в США більш ніж половина людей мають хоча б одного улюбленця, на утримання яких у середньому щорічно припадає понад 100 мільярдів доларів, пише Live Science.

У новому дослідженні вчені поставили собі питання: чи є у будь-якої іншої тварини таке прагнення піклуватися про представників іншого виду і чи є у будь-яких інших тварин, крім людини, домашні тварини? У світі існує безліч прикладів, коли тварини "всиновлюють інших тварин", наприклад: горила і кошеня, слон, який потоваришував із собакою, корова, що всиновила кішку, гусак, що об'єднався з черепахою, та безліч інших. Однак усі ці приклади об'єднує дещо спільне — усі ці історії сталися в контексті "втручання людини".

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За словами почесного професора Університету Західної Кароліни в Північній Кароліні Гарольда Херцога, більшість відомих науці випадків сталися в парках дикої природи, будинках людей або лабораторіях, де вчені вивчають поведінку тварин. Водночас у дикій природі подібних випадків лише кілька: дельфін усиновив дитинча кита, лев усиновив дитинча леопарда, капуцини всиновили ігрунку, косатка, яка всиновила гринду, і горбатий дельфін, який піклується про звичайного дельфіна.

Учені зазначають, що у всіх цих випадках незрозуміло, якими були ці зв'язки: чи дбали тварини про дитинчат як про "улюбленців", чи "дитинчат". За словами професора Херцога, той факт, що подібні випадки трапляються в дикій природі вкрай рідко, свідчить про те, що єдині тварини, які утримують домашніх тварин — це люди.

За словами доцента кафедри антрозоології Віндзорського університету в Канаді Бет Дейлі, загалом існує чотири теорії про те, чому люди заводять домашніх тварин. А саме:

по-перше , це сигналізує оточенню, що ви гарний партнер, оскільки здатні про когось подбати;

, це сигналізує оточенню, що ви гарний партнер, оскільки здатні про когось подбати; по-друге , люди можуть використовувати тварин, щоб навчитися піклуватися про власних немовлят;

, люди можуть використовувати тварин, щоб навчитися піклуватися про власних немовлят; по-третє , домашні тварини можуть фактично замінювати наших власних;

, домашні тварини можуть фактично замінювати наших власних; по-четверте, домашні тварини просто чинять "позитивну присутність на людей". На жаль ні Герцог, ні Дейлі не вірять у цю теорію.

Водночас учені виявили, що більшість досліджень не змогли підтвердити позитивний вплив наявності домашнього улюбленця на психічне та фізичне здоров'я людини. Переважна більшість досліджень не виявили різниці ризику розвитку депресії серед людей з домашніми улюбленцями та без.

Ба більше, Герцог також вважає, що теорії про те, що піклування про тварин допомагає нам піклуватися про дітей, також не є правдивою, насправді основна причина криється в наших когнітивних здібностях.

Вчені вважають, основна причина того, що тварини поширюються серед людей "зі швидкістю інфекції", полягає в тому, що у людей є здатність "закохуватися в них". Передбачається, це пов'язано з тим, що ми здатні визнати, що перед нами інші істоти. Герцог також сказав, що "домашні тварини заразні для людей", оскільки з часом стають дедалі поширенішими.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, кого люди люблять більше: кішок чи собак.