Астрономы обнаружили "звезд-монстров" в ранней Вселенной: это может решить загадку черных дыр

Ученые обнаружили огромные звезды, из которых вылетает азот, что указывает на то, что такие “звезды-монстры” могли быть источником первых сверхмассивных черных дыр.

Астрономы с помощью космического телескопа Уэбб обнаружили свидетельства существования "звезд-монстров" в ранней Вселенной. Это дает возможность решить загадку того, как первые сверхмассивные черные дыры выросли до огромных размеров всего за миллиард лет истории Вселенной. Гигантские звезды, обнаруженные в галактике GS 3073, которая образовалась примерно через миллиард лет после Большого взрыва, имеют массу от 1000 до 10000 масс Солнца. Астрономы считают, что они могли быть источником первых сверхмассивных черных дыр. Исследование опубликовано в журнале Astrophysical Journal Letters, пишет Live Science.

Відео дня

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

По словам астрономов, это исследование помогает разгадать 20-летнюю космическую загадку. Ученые считают, что эти гигантские звезды могли жить всего 250 000 лет, прежде чем сжались и превратились в сверхмассивные черные дыры. Эти звезды оставили после себя химические следы, которые видны даже спустя миллиарды лет.

По словам астрономов, звезды в галактике GS 3073 имели необычный и сильный дисбаланс азота и кислорода, который обычно не встречается в звездах. Но этот дисбаланс соответствует моделям, которые описывают первое поколение звезд, которые были в тысячи раз массивнее Солнца.

Как эти звезды произвели огромное количество азота? По словам астрономов, звезды постоянно сжигают водород и гелий в своих ядрах. Когда эти крупные звезды сжигали гелий, химические реакции создавали углерод. В конце концов, углерод начал проникать в их внешнюю оболочку, где сгорал водород. В этой оболочке углерод и водород смешивались, образуя азот. По мере образования азота конвекционные потоки внутри звезды начали распределять его по всему ее телу. Со временем азот покинул звезду и улетел в космос. Этот процесс длился миллионы лет.

Это смоделированное изображение из исследования демонстрирует рождение древнего квазара, или чрезвычайно яркой и активной черной дыры, ставшее возможным в результате смерти гигантской "звезды-монстра" Фото: Live Science

Ученые выяснили, что этот азотный след появляется только в определенном диапазоне масс. Звезды массой менее 1000 масс Солнца или более 10 000 масс Солнца не создают нужного химического состава для этого азотного следа.

Астрономы считают, что когда эти звезды достигали конца своей жизни, то они не взрывались сверхновой. Вместо этого они сжимались под действием собственной гравитации и создавали первые сверхмассивные черные дыры.

В подтверждение этой теории астрономы обнаружили, как они считают, в центре галактики GS 3073 огромную черную дыру, которая активно поглощала материю. Возможно, эта черная дыра является остатком одной из огромных звезд первого поколения.

Происхождение первых сверхмассивных черных дыр во Вселенной остается одной из самых больших загадок в астрофизике. Одни теории предполагают, что они появились напрямую сверхплотных облаков газа вскоре после Большого взрыва, а затем вокруг них образовались галактики. Другие теории предполагают, что эти черные дыры появились благодаря взаимодействию обычной материи с темной материей или же были продуктом смерти сверхмассивных звезд. В конечном итоге, для решения этой давней загадки необходимы дополнительные исследования.

Как уже писал Фокус, астрономы обнаружили странную планету из "Звездных войн" и ее не могут объяснить. Астрономы получили прямое изображение редкой планеты, которая имеет странную 300-летнюю орбиту и вращается вокруг двух звезд на очень близком расстоянии.