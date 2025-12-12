Задача трех тел: обнаружена странная планета из "Звездных войн", ее не могут объяснить (фото)

Астрономы получили прямое изображение редкой планеты, которая имеет странную орбиту 300-летнюю орбиту и вращается вокруг двух звезд на очень близком расстоянии.

Ученые обнаружили новую планету за пределами Солнечной системы, которая появилась через 50 миллионов лет после вымирания динозавров на Земле. Это очень молодая планета по космическим меркам. Этот мир вращается вокруг двух звезд намного ближе, чем другие известные планеты в двойных звездных системах. Если бы вы находились на этой планете, то увидели бы две звезды в небе, как это показано в фильме "Звездные войны" на планете Татуин. Исследование опубликовано в журнале The Astrophysical Journal Letters, пишет Space.

Астрономы изучили архивные данные наземной обсерватории "Джемини юг" и выяснили, что еще в 2016 году была обнаружена новая планета вне Солнечной системы, на которую никто не обратил внимание.

Эта планета получила название HD 143811 AB b, что указывает на то, что она вращается вокруг звезд HD 143811 A и HD 143811 B в двойной звездной системе HD 143811 AB на расстоянии 446 световых лет от Земли.

По словам ученых, это редкая планета, ведь из 6000 известных миров вне Солнечной системы, лишь малая часть вращается вокруг двух звезд. И лишь несколько таких планет удалось сфотографировать напрямую. Теперь же есть прямое изображение еще одного редкого мира — HD 143811 AB b.

Прямое изображение планеты планета HD 143811 AB b. Видна в виде голубого размытого пятна в верхней части фотографии Фото: space.com

Астрономы выяснили, что это огромная планета, которая примерно в шесть раз больше Юпитера. Исследование показало, что она существует 13 миллионов лет, то есть планета появилась через 50 млн лет после вымирания динозавров на Земле. Это очень молодой мир по космическим меркам. Для сравнения Земля существует примерно 4,6 миллиарда лет.

Астрономы выяснили, что планета HD 143811 AB b вращается вокруг двух звезд на расстояние в шесть раз ближе, чем другие известные планеты в подобных системах. Несмотря на это год на планете длиться 300 земных лет. То есть HD 143811 AB b совершает полный оборот вокруг своих звезд за 300 лет. Также ученые выяснили, что две звезды находятся близко друг к другу: они совершают полный оборот вокруг общего центра масс всего за 18 земных дней.

Вся эта система очень интригует. Астрономы пока не могут объяснить, каким образом эта планета сформировалась вокруг двух звезд и получила такую длинную орбиту, хотя и находится ближе к звездам, чем другие подобные планеты.

Ученые продолжат наблюдения, чтобы найти ответы на свои вопросы. В любом случае это открытие дают редкую возможность изучить то, как двойные звезды и их планеты эволюционируют и существуют вместе.

