Завдання трьох тіл: виявлено дивну планету із "Зоряних воєн", її не можуть пояснити (фото)

Астрономи отримали пряме зображення рідкісної планети, яка має дивну орбіту 300-річну орбіту і обертається навколо двох зірок на дуже близькій відстані.

Учені виявили нову планету за межами Сонячної системи, яка з'явилася через 50 мільйонів років після вимирання динозаврів на Землі. Це дуже молода планета за космічними мірками. Цей світ обертається навколо двох зірок набагато ближче, ніж інші відомі планети в подвійних зоряних системах. Якби ви перебували на цій планеті, то побачили б дві зірки в небі, як це показано у фільмі "Зоряні війни" на планеті Татуїн. Дослідження опубліковано в журналі The Astrophysical Journal Letters, пише Space.

Астрономи вивчили архівні дані наземної обсерваторії "Джеміні південь" і з'ясували, що ще 2016 року було виявлено нову планету поза Сонячною системою, на яку ніхто не звернув увагу.

Ця планета отримала назву HD 143811 AB b, що вказує на те, що вона обертається навколо зірок HD 143811 A і HD 143811 B у подвійній зоряній системі HD 143811 AB на відстані 446 світлових років від Землі.

За словами вчених, це рідкісна планета, адже з 6000 відомих світів поза Сонячною системою, лише мала частина обертається навколо двох зірок. І лише кілька таких планет вдалося сфотографувати напряму. Тепер же є пряме зображення ще одного рідкісного світу — HD 143811 AB b.

Пряме зображення планети планета HD 143811 AB b. Видно у вигляді блакитної розмитої плями у верхній частині фотографії Фото: space.com

Астрономи з'ясували, що це величезна планета, яка приблизно в шість разів більша за Юпітер. Дослідження показало, що вона існує 13 мільйонів років, тобто планета з'явилася через 50 млн років після вимирання динозаврів на Землі. Це дуже молодий світ за космічними мірками. Для порівняння Земля існує приблизно 4,6 мільярда років.

Астрономи з'ясували, що планета HD 143811 AB b обертається навколо двох зірок на відстань у шість разів ближче, ніж інші відомі планети в подібних системах. Попри це рік на планеті триває 300 земних років. Тобто HD 143811 AB b здійснює повний оберт навколо своїх зірок за 300 років. Також учені з'ясували, що дві зірки розташовані близько одна до одної: вони здійснюють повний оберт навколо спільного центру мас лише за 18 земних днів.

Уся ця система дуже інтригує. Астрономи поки що не можуть пояснити, яким чином ця планета сформувалася навколо двох зірок і отримала таку довгу орбіту, хоча й розташована ближче до зірок, ніж інші подібні планети.

Вчені продовжать спостереження, щоб знайти відповіді на свої запитання. У будь-якому разі це відкриття дають рідкісну можливість вивчити те, як подвійні зірки та їхні планети еволюціонують і існують разом.

