Уперше виявлено атмосферу у супер-Землі: чому астрономи дуже здивувалися

Вчені отримали найпереконливіші на сьогоднішній день докази існування атмосфери у кам'янистої планети за межами Сонячної системи. Але цієї атмосфери не повинно існувати.

Астрономи за допомогою космічного телескопа Вебб вивчили відому планету TOI-561 b і виявили найпереконливіші докази існування атмосфери у планети земного типу за межами нашої Сонячної системи. Ця супер-Земля не повинна мати атмосферу, згідно із загальноприйнятими теоріями, адже вона розташована дуже близько до своєї зірки. Дослідження опубліковано в журналі The Astrophysical Journal Letters, пише Space.

TOI-561 b — це дуже гаряча супер-Земля, що має дуже короткий орбітальний період. Планета знаходиться на відстані 280 світлових років від нас і обертається навколо зірки, яка в 2 рази старша за Сонце, тобто їй 10 мільярдів років. Планета перебуває так близько до своєї зірки, у 40 разів ближче, ніж Меркурій до Сонця, що її орбітальний період становить лише майже 11 земних годин. TOI-561 b приблизно в 1,4 раза більша за Землю і є кам'янистою планетою земного типу.

Через те, що планета обертається навколо зірки на такій близькій відстані, її кам'яниста поверхня вкрита розплавленим магматичним океаном. Але астрономи виявили, що над цим океаном вирує шар щільного гарячого газу, тобто у планети є атмосфера.

Але загальноприйняті теорії кажуть, що кам'янисті планети з дуже коротким орбітальним періодом повинні втратити свою атмосферу через сильне випромінювання зірки, але вона все одно існує. Але чому це відбувається астрономи поки не можуть пояснити. За словами вчених, планета TOI-561 b, ймовірно, утворилася в зовсім іншому хімічному середовищі, ніж планети в Сонячній системі.

Як з'ясували астрономи, температура планети TOI-561 b нижча, ніж була б, якби її не оточували захисні гази. Якби у планети TOI-561 b не було атмосфери, її денна сторона завжди б нагрівалася до температури 2700 градусів Цельсія. Але спостереження показали, що вона становить 1700 градусів Цельсія.

Тому вчені вважають, що у TOI-561 b є дуже щільна, гаряча, багата летючими речовинами атмосфера.

Астрономи вважають, що планета може підтримувати баланс між своєю розплавленою поверхнею та атмосферою, дозволяючи газам циркулювати між ними і потенційно поповнювати атмосферу з плином часу.

Незважаючи на те, що це планета земного типу, що має атмосферу, вчені впевнені, що вона безлюдна. Нове дослідження покращує розуміння еволюції планет класу супер-Земля, хоча нове відкриття залишає більше запитань, ніж дає відповідей.

