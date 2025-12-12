Впервые обнаружена атмосфера у супер-Земли: почему астрономы очень удивились

Ученые получили самые убедительные на сегодняшний день доказательства существования атмосферы у каменистой планеты за пределами Солнечной системы. Но этой атмосферы не должно существовать.

Астрономы с помощью космического телескопа Уэбб изучили известную планету TOI-561 b и обнаружили самые убедительные доказательства существования атмосферы у планеты земного типа за пределами нашей Солнечной системы. Эта супер-Земля не должна иметь атмосферу, согласно общепринятым теориям, ведь она находится очень близко к своей звезде. Исследование опубликовано в журнале The Astrophysical Journal Letters, пишет Space.

TOI-561 b – это очень горячая супер-Земля, имеющая очень короткий орбитальный период. Планета находится на расстоянии 280 световых лет от нас и вращается вокруг звезды, которая в 2 раза старше Солнца, то есть ей 10 миллиардов лет. Планета находится так близко к своей звезде, в 40 раз ближе, чем Меркурий к Солнцу, что ее орбитальный период составляет всего почти 11 земных часов. TOI-561 b примерно в 1,4 раза больше Земли и является каменистой планетой земного типа.

Из-за того, что планета вращается вокруг звезды на таком близком расстоянии, ее каменистая поверхность покрыта расплавленным магматическим океаном. Но астрономы обнаружили, что над этим океаном бурлит слой плотного горячего газа, то есть у планеты есть атмосфера.

Но, общепринятые теории говорят, что каменистые планеты, с очень коротким орбитальным периодом должны потерять свою атмосферу из-за сильного излучения звезды и тем нее менее она существует. Но почему это происходит астрономы пока не могут объяснить. По словам ученых, планета TOI-561 b, вероятно, образовалась в совершенно иной химической среде, чем планеты в Солнечной системе.

Как выяснили астрономы, температура планеты TOI-561 b ниже, чем была бы, если бы ее не окружали защитные газы. Если бы у планеты TOI-561 b не было атмосферы, ее дневная сторона всегда бы нагревалась до температуры 2700 градусов Цельсия. Но наблюдения показали, что она составляет 1700 градусов Цельсия.

Поэтому ученые считают, что у TOI-561 b есть очень плотная, горячая, богатая летучими веществами атмосфера.

Астрономы считают, что планета может поддерживать баланс между своей расплавленной поверхностью и атмосферой, позволяя газам циркулировать между ними и потенциально пополнять атмосферу с течением времени.

Несмотря на то, что это планета земного типа, имеющая атмосферу, ученые уверены, что она необитаема. Новое исследование улучшает понимание эволюции планет класса супер-Земля, хотя новое открытие оставляет больше вопросов, чем дает ответов.

