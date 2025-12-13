Найдена гигантская акула, державшая океан в страхе еще до мегалодона: какой она была (фото)

Исследователи обнаружили окаменелые позвонки огромной акулы-хищника, которая господствовала в земных океанах задолго до появления мегалодона. Считается, что она появилась на 15 миллионов лет раньше, чем любая другая гигантская акула.

Океан покрывает большую часть поверхности нашей планеты и является домом для невероятного количества видов. Некоторые из них процветают до сих пор, но другие, увы, давно вымерли. В недавнем исследовании ученые обнаружили окаменелые останки одного из таких видов: окаменелые позвонки гигантской акулы, державшей в страхе океан еще за 15 миллионов лет до появления мегалодона, пишет Independent.

Оказалось, что в меловом периоде в водах у берегов современной северной Австралии обитала чудовищная акула, охотившаяся на китов, больших белых акул и даже на мегалодона размером с автобус. По словам ученых, позвонки гиганта были найдены на побережье недалеко от Дарвина. Команда изучила окаменелости и идентифицировала это огромное существо как самого раннего известного мегахищника из современной линии акул.

Считается, что мегахищник жил на 15 миллионов лет раньше, чем любые ранее обнаруженные огромные акулы. Ученые также считают, что этот древний предок современной 6-метровой большой белой акулы, как полагают, достигал около 8 метров в длину.

По словам соавтора исследования, старшего куратора палеобиологии в Шведском музее естественной истории Бенджамина Кира, кардабиодонтиды — древние, мегахищные акулы, распространенные в позднем меловом периоде, около 100 миллионов лет назад. Однако новое открытие на самом деле отодвигает временные рамки обнаружения действительно огромных акул.

Отметим, что история акул насчитывает 400 миллионов лет, но ламнообразные, предки современных больших белых акул, появляются в палеонтологической летописи уже 135 миллионов лет назад. В то время как считали ученые, они были крохотными и достигали в длину не более одного метра. Поэтому открытие того, что ламнообразные уже стали гигантскими к 115 миллионам лет назад, стало неожиданным для исследователей.

Исследователи, использовавшие множество данных для расчета огромных размеров этого мегахищника Фото: Western Australian Museum

Ученые отмечают, что позвонки были обнаружены на побережье недалеко от Дарвина на крайнем севере Австралии, на дне древнего океана, простиравшегося от Гондваны (современной Австралии) до Лавразии (ныне Европа). Этот регион богат ископаемыми свидетельствами доисторической морской жизни, среди обнаруженных существ — длинношеие плезиозавры и ихтиозавры.

В общей сложности было обнаружено пять позвонков длиной около 12 сантиметров. Отметим, что при изучении акул позвонки являются настоящей находкой для палеонтологов. Дело в том, что скелеты акул состоят из хряща, а не костей. Именно поэтому, по большей части, ученым удается найти лишь зубы древних акул.

Ученые использовали математические формулы для оценки размеров вымерших акул, таких как мегалодон, массивный хищник, появившийся позже и, возможно, достигавший 17 метров в длину. По словам ученых, им понадобились годы для тестирования различных способов оценки размеров дарвиновских кардабиодонтидов, а также данные рыболовства, компьютерная томография и математические модели. В результате команде удалось получить вероятное изображение размеров и формы хищника.

Авторы считают, что гигантская акула выглядела как современная гигантская акула.

