Луну атаковал поток Геминиды: три удара пришлись по спутнику Земли (видео)

Утром, 15 декабря, астрофотограф-любитель сделал несколько снимков того, как на поверхность Луны падают метеора из потока Геминиды.

На снимках, которые были объединены в короткое видео, видны три яркие вспышки света на фоне спутника Земли. Снимки сделал японский астрофтограф Даичи Фуджи, который также является куратором одного из музеев в Японии, в частости в сфере астрономии.

"Сегодня утром наблюдались три вспышки, похожие на удары о Луну. Они произошли в 4:35:55, 4:58:20 и 5:33:08 15 декабря 2025 года. Наблюдения подтвердили, что все три вспышки произошли в одном и том же регионе Луны, который находится под ударом метеорного потока Геминиды", — написал астроном-любитель на странице в соцсети.

Метеоры представляют собой космические обломки, которые входят в атмосферу Земли со скоростью до 70 км/с. Метеоры ярко загораются в земной атмосфере и полностью испаряются. Метеоры из потока Геминиды уникальны тем, что могут приобретать разные цвета – они бывают белыми, желтыми, зелеными, красными и синими. Такие цвета часто обусловлены наличием следов металлов, таких как натрий и кальций.

В пик активности потока Геминиды можно наблюдать более 120 метеоров в час, но из-за светового загрязнения на Земле их не всегда видно.

Ученые считают, что метеоры Геминиды прилетают из окрестностей яркой звезды Кастор, которая находится в созвездии Близнецов.

В большинстве случаев, метеорные потоки происходят от комет, но Геминиды – это остатки астероида, известного как (3200) Фаэтон. В отличие от комет, астероиды не образуют хвостов при приближении к Солнцу, и их состав отличается.

До сих пор ведутся споры о том, действительно ли Фаэтон является астероидом – хотя он и похож на него по строению, он движется не так. Его орбита сильно эллиптическая, как у кометы, поэтому некоторые ученые спорят о том, может ли Фаэтон представлять собой совершенно новый класс небесных объектов: каменистую комету.

