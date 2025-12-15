Місяць атакував потік Гемініди: три удари прийшлися по супутнику Землі (відео)

Вранці, 15 грудня, астрофотограф-аматор зробив кілька знімків того, як на поверхню Місяця падають метеорити з потоку Гемініди.

На знімках, які були об'єднані в коротке відео, видно три яскраві спалахи світла на тлі супутника Землі. Знімки зробив японський астрофтограф Даічі Фуджі, який також є куратором одного з музеїв у Японії, зокрема у сфері астрономії.

"Сьогодні вранці спостерігалися три спалахи, схожі на удари об Місяць. Вони сталися о 4:35:55, 4:58:20 і 5:33:08 15 грудня 2025 року. Спостереження підтвердили, що всі три спалахи сталися в одному і тому ж регіоні Місяця, який перебуває під ударом метеорного потоку Гемініди", — написав астроном-любитель на сторінці в соцмережі.

Метеори являють собою космічні уламки, які входять в атмосферу Землі зі швидкістю до 70 км/с. Метеори яскраво спалахують у земній атмосфері і повністю випаровуються. Метеори з потоку Гемініди унікальні тим, що можуть набувати різних кольорів — вони бувають білими, жовтими, зеленими, червоними та синіми. Такі кольори часто зумовлені наявністю слідів металів, таких як натрій і кальцій.

У пік активності потоку Гемініди можна спостерігати понад 120 метеорів на годину, але через світлове забруднення на Землі їх не завжди видно.

Вчені вважають, що метеори Гемініди прилітають з околиць яскравої зірки Кастор, яка розташована в сузір'ї Близнюків.

У більшості випадків, метеорні потоки походять від комет, але Гемініди — це залишки астероїда, відомого як (3200) Фаетон. На відміну від комет, астероїди не утворюють хвостів при наближенні до Сонця, і їхній склад відрізняється.

Досі точаться суперечки про те, чи дійсно Фаетон є астероїдом — хоча він і схожий на нього за будовою, він рухається не так. Його орбіта сильно еліптична, як у комети, тому деякі вчені сперечаються про те, чи може Фаетон являти собою абсолютно новий клас небесних об'єктів: кам'янисту комету.

