Прячет голову в песок на глубине 4100 метров: в океане нашли очень странное существо (видео)

Ученые стали свидетелями очень странного поведения глубоководного головоногого моллюска, чей вид ранее был неизвестен науке. Он прячет голову в песок на глубине 4100 метров.

Речь идет о неизвестном виде хлыстового кальмара, который прячет голову в песок, оставляя свои щупальца торчать наружу, пишет IFL Science.

Исследователи понятия не имеют, зачем этот вид кальмаров ведет себя таким образом. Некоторые предположили, что это может быть связано с попыткой камуфлирования, которая позволяет кальмару сливаться с объектами на морском дне: стебли губок, трубки червей или стебли подводных растений.

Другая теория гласит, что таким образом кальмар расставляет ловушку, заманивая ракообразных.

Такая скрытность достаточно распространена среди головоногих моллюсков. Известно, что осьминоги и каракатицы являются бесспорными мастерами маскировка, которые умеют менять форму и цвет, чтобы избежать обнаружения. Даже кальмары, которые обитают в открытом океане, демонстрируют подобное поведение.

Відео дня

Но впервые ученые увидели, как глубоководные кальмары закапываются головой в песок.

“Мы предполагаем, что это поведение представляет собой камуфляж, сочетающий маскировку и агрессивную мимикрию, что является новым для этого харизматичного вида”, - говорят авторы исследования.

Необычное поведение кальмара сняли с помощью дистанционно управляемого подводного аппарата, который сканировал местность в самом сердце Тихого океана. Проект SMARTEX направлен на изучение того, как глубоководная добыча полезных ископаемых отражается на морской жизни.

Открытие было сделано в зоне Кларион-Клиппертонская – глубоководная равнина в северо-восточной части Тихого океана. Это место привлекает внимание горнодобывающих компаний из-за обилия редких минералов.

Ученые считают, что стремление кальмара спрятаться в песок так же говорит о том, что жизнь на такой глубине может оказаться гораздо разнообразнее и многочисленнее, чем предполагалось.

“Наше открытие также демонстрирует, как мало мы до сих пор знаем о разнообразии, распространении и жизненном цикле глубоководных видов, особенно в северо-восточной части Тихого океана, где большая часть наших знаний основана исключительно на данных, полученных с помощью фотосъемки морского дна”, — заключили исследователи.

Напомним, нечто изрезало дно Тихого океана, уничтожив жизнь. В новом исследовании ученые изучили то, как глубоководная добыча влияет на морские экосистемы. Результаты показывают, что поставлено на карту и сможет ли жизнь процветать в океане.