Нечто изрезало дно Тихого океана, уничтожив жизнь: названо то, что принесло разрушения

В новом исследовании ученые изучили то, как глубоководная добыча влияет на морские экосистемы. Результаты показывают, что поставлено на карту и сможет ли жизнь процветать в океане.

Еще недавно на дне восточной части Тихого океана были обнаружены сотни животных, однако это было до того, как глубоководная добыча начала бурить морское дно. С появлением техники биоразнообразие в регионе, как показывает исследование, сократилось на треть, пишет IFLScience.

Участки морского дна богаты критически важными металлами, жизненно важными для аккумуляторов и других технологий, способствующих отказу от использования ископаемого топлива. В связи со стремительным ростом спроса во всем мире несколько стран рассматривают глубины океана как следующий рубеж добычи ресурсов.

Сегодня для глубоководной добычи используются суда, которые спускают тяжелую технику на глубину, где она перемещается по морскому дну, соскребая верхний слой осадка для сбора полиметаллических концентраций, содержащих такие минералы как:

марганец;

никель;

кобальт и другие.

Затем материал выкачивается обратно на поверхность вместе со всеми живыми существами, которые попадутся на его пути. Выгода глубоководной добычи может быть колоссальной, но ущерб не менее велик. Все больше доказательств указывают на то, что глубоководная добыча полезных ископаемых может иметь катастрофические последствия для уникального и неизведанного биоразнообразия, обитающего на морском дне — одном из наименее изученных мест на планете.

В новом исследовании международная группа ученых изучила крупный испытательный полигон для коммерческой горнодобывающей машины в зоне Кларион-Клиппертон в восточной части Тихого океана на глубине 4280 метров.

Отметим, что добыча полезных ископаемых здесь началась в 2022 году, но ученые вели наблюдение за этим районом в течение двух лет до начала работ и продолжили наблюдать в течение двух месяцев после их начала.

Результаты показывают, что до прибытия техники морское дно кишело животными — несмотря на отсутствие света и острую нехватку питательных веществ жизнь процветала здесь. Команда собрала более 4350 животных размером более 0,3 миллиметра, а именно морских червей, ракообразных и моллюсков. Всего было обнаружено 788 различных видов, многие из которых ранее не были идентифицированы наукой.

По словам соавтора исследования, доктора Тэмми Хортон из Национального океанографического центра, они с коллегами обнаружили множество новых видов, которые сейчас лишь описываются. Однако после того, как глубоководная добыча изрезала морское дно, изменения были разительными. Численность животных в зоне действия техники сократилась на 37%, а видовое разнообразие сократилось на 32%.

