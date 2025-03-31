В прошлом столетии люди изрезали морское дно, копая "картошку": спустя 44 года следы все еще видны

В 1979 году эксперимент по глубоководной добыче полезных ископаемых заставил ученых изрезать морское дно — спустя 44 года стало известно о последствиях этих поисков огромных полей "глубоководного картофеля".

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Об этом пишет IFLScience.

По мере развития технологий, человечество нуждается все в большем количестве батарей. Исследователи постоянно говорят об этом, выступая за продвижение более зеленой энергии — увы, человечество все еще не способно удовлетворить мировой спрос, не получая больше металлов для батарей.

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В результате мир столкнулся с камнем преткновения, так как большее количество металла требует большего количества добычи. Добыча полезных ископаемых на суше угрожает областям невероятного биоразнообразия деревьев, поглощающих углерод, а потому ученые сосредоточили свои поиски на морском дне.

На дне Тихого океана можно найти огромные поля "глубоководного картофеля" — производители батарей называют их марганцевыми конкрециями и они могут содержать невероятный объем таких необходимых металлов, как никель и кобальт — именно они необходимы для "зеленой революции". Все это звучит довольно хорошо, однако никто все еще не знает, какими именно могут быть последствия глубоководной добычи.

Все виды инопланетной морской жизни можно найти в зоне Кларион-Клиппертон, горячей точке глубоководной добычи Фото: The National Oceanography Centre

В 1979 году ученые попытались выяснить это во время эксперимента, проведенного Национальным океанографическим центром и Музеем естественной истории в Лондоне. В ходе нового исследования ученые вернулись на участок зоны Кларион-Клиппертон (CCZ) — популярное в прошлом столетии место в глубоководной горнодобывающей промышленности. Спустя 44 года ученые попытались обнаружить подсказки относительно того, какие изменения происходят на морском дне в результате добычи полезных ископаемых на морском дне.

По словам автора исследования, доктора Адриана Гловера из Музея естественной истории в Лондоне, самым поразительным открытием в их работе стало то, что следы, оставленные горнодобывающей машиной более четырех десятилетий назад, все еще выглядят так, будто их оставили вчера. Впрочем, это едва ли можно назвать неожиданностью: известно, что биологические процессы в глубоком море происходят довольно медленно.

В то же время ученые обнаружили, что животная жизнь фактически начала повторно заселять добытую территорию. Данные, по сути, предоставляют первое свидетельство временных рамок этого процесса в главном глубоководном районе добычи в Тихом океане.

Это богатый металлами аккумулятор "глубоководной картошки", который всех так взволновал Фото: The National Oceanography Centre

Ученые отмечают, что им удалось обнаружить явные доказательства долгосрочных изменений в отложениях, с 8-метровым участком морского дна, очищенным от конкреций с бороздами по обе стороны, где прошла машина. Что же касается дикой природы, ученые отмечают, что последствия были куда более изменчивыми.

Результаты указывают на то, что в эту область, похоже, вернулись более мелкие и подвижные животные, однако для более крупных видов, прикрепленных к морскому дну, ситуация была немного иной. Ученые отмечают, что более крупные виды в этой области все еще редки и не проявляют признаков восстановления.

Исследование также затронуло проблему тумана от шлейфов осадков. Эти облака частиц высвобождаются в результате нарушения морского дна и перемещения конкреций на поверхность, сбрасывая частицы и засоряя толщу воды. К счастью, ученые обнаружили, что последствия не имеют долгосрочного воздействия.

Ранее Фокус писал о том, что "темный кислород", производимый в недрах океана рассорил ученых.