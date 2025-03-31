В прошлом столетии люди изрезали морское дно, копая "картошку": спустя 44 года следы все еще видны
В 1979 году эксперимент по глубоководной добыче полезных ископаемых заставил ученых изрезать морское дно — спустя 44 года стало известно о последствиях этих поисков огромных полей "глубоководного картофеля".
Об этом пишет IFLScience.
По мере развития технологий, человечество нуждается все в большем количестве батарей. Исследователи постоянно говорят об этом, выступая за продвижение более зеленой энергии — увы, человечество все еще не способно удовлетворить мировой спрос, не получая больше металлов для батарей.
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В результате мир столкнулся с камнем преткновения, так как большее количество металла требует большего количества добычи. Добыча полезных ископаемых на суше угрожает областям невероятного биоразнообразия деревьев, поглощающих углерод, а потому ученые сосредоточили свои поиски на морском дне.
На дне Тихого океана можно найти огромные поля "глубоководного картофеля" — производители батарей называют их марганцевыми конкрециями и они могут содержать невероятный объем таких необходимых металлов, как никель и кобальт — именно они необходимы для "зеленой революции". Все это звучит довольно хорошо, однако никто все еще не знает, какими именно могут быть последствия глубоководной добычи.
В 1979 году ученые попытались выяснить это во время эксперимента, проведенного Национальным океанографическим центром и Музеем естественной истории в Лондоне. В ходе нового исследования ученые вернулись на участок зоны Кларион-Клиппертон (CCZ) — популярное в прошлом столетии место в глубоководной горнодобывающей промышленности. Спустя 44 года ученые попытались обнаружить подсказки относительно того, какие изменения происходят на морском дне в результате добычи полезных ископаемых на морском дне.
По словам автора исследования, доктора Адриана Гловера из Музея естественной истории в Лондоне, самым поразительным открытием в их работе стало то, что следы, оставленные горнодобывающей машиной более четырех десятилетий назад, все еще выглядят так, будто их оставили вчера. Впрочем, это едва ли можно назвать неожиданностью: известно, что биологические процессы в глубоком море происходят довольно медленно.
В то же время ученые обнаружили, что животная жизнь фактически начала повторно заселять добытую территорию. Данные, по сути, предоставляют первое свидетельство временных рамок этого процесса в главном глубоководном районе добычи в Тихом океане.
Ученые отмечают, что им удалось обнаружить явные доказательства долгосрочных изменений в отложениях, с 8-метровым участком морского дна, очищенным от конкреций с бороздами по обе стороны, где прошла машина. Что же касается дикой природы, ученые отмечают, что последствия были куда более изменчивыми.
Результаты указывают на то, что в эту область, похоже, вернулись более мелкие и подвижные животные, однако для более крупных видов, прикрепленных к морскому дну, ситуация была немного иной. Ученые отмечают, что более крупные виды в этой области все еще редки и не проявляют признаков восстановления.
Исследование также затронуло проблему тумана от шлейфов осадков. Эти облака частиц высвобождаются в результате нарушения морского дна и перемещения конкреций на поверхность, сбрасывая частицы и засоряя толщу воды. К счастью, ученые обнаружили, что последствия не имеют долгосрочного воздействия.
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