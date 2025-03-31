У минулому столітті люди порізали морське дно, копаючи "картоплю": через 44 роки сліди все ще видно

1979 року експеримент із глибоководного видобутку корисних копалин змусив учених порізати морське дно — через 44 роки стало відомо про наслідки цих пошуків величезних полів "глибоководної картоплі".

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Про це пише IFLScience.

У міру розвитку технологій, людство потребує все більшої кількості батарей. Дослідники постійно говорять про це, виступаючи за просування зеленої енергії — на жаль, людство все ще не здатне задовольнити світовий попит, не отримуючи більше металів для батарей.

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У результаті світ зіткнувся з каменем спотикання, оскільки більша кількість металу вимагає більшої кількості видобутку. Видобуток корисних копалин на суші загрожує областям неймовірного біорізноманіття дерев, що поглинають вуглець, а тому вчені зосередили свої пошуки на морському дні.

На дні Тихого океану можна знайти величезні поля "глибоководної картоплі" — виробники батарей називають їх марганцевими конкреціями, і вони можуть містити неймовірний об'єм таких необхідних металів, як нікель і кобальт, — саме вони необхідні для "зеленої революції". Усе це звучить доволі добре, проте ніхто все ще не знає, якими саме можуть бути наслідки глибоководного видобутку.

Усі види інопланетного морського життя можна знайти в зоні Кларіон-Кліппертон, гарячій точці глибоководного видобутку Фото: The National Oceanography Centre

У 1979 році вчені спробували з'ясувати це під час експерименту, проведеного Національним океанографічним центром і Музеєм природної історії в Лондоні. Під час нового дослідження вчені повернулися на ділянку зони Кларіон-Кліппертон (CCZ) — популярне в минулому столітті місце в глибоководній гірничодобувній промисловості. Через 44 роки вчені спробували виявити підказки щодо того, які зміни відбуваються на морському дні в результаті видобутку корисних копалин на морському дні.

За словами автора дослідження, доктора Адріана Гловера з Музею природної історії в Лондоні, найдивовижнішим відкриттям у їхній роботі стало те, що сліди, залишені гірничодобувною машиною більш як чотири десятиліття тому, все ще мають такий вигляд, ніби їх залишили вчора. Утім, це навряд чи можна назвати несподіванкою: відомо, що біологічні процеси в глибокому морі відбуваються досить повільно.

Водночас учені виявили, що тваринне життя фактично почало повторно заселяти видобуту територію. Дані, по суті, надають перше свідчення часових рамок цього процесу в головному глибоководному районі видобутку в Тихому океані.

Це багатий на метали акумулятор "глибоководної картоплі", який усіх так схвилював Фото: The National Oceanography Centre

Вчені відзначають, що їм вдалося виявити явні докази довгострокових змін у відкладеннях, з 8-метровою ділянкою морського дна, очищеною від конкрецій з борознами по обидва боки, де пройшла машина. Що ж стосується дикої природи, вчені відзначають, що наслідки були куди більш мінливими.

Результати вказують на те, що в цю ділянку, схоже, повернулися дрібніші та рухливіші тварини, проте для більших видів, прикріплених до морського дна, ситуація була трохи іншою. Вчені відзначають, що більші види в цій області все ще рідкісні та не виявляють ознак відновлення.

Дослідження також торкнулося проблеми туману від шлейфів опадів. Ці хмари частинок вивільняються внаслідок порушення морського дна і переміщення конкрецій на поверхню, скидаючи частинки й засмічуючи товщу води. На щастя, вчені виявили, що наслідки не мають довгострокового впливу.

Раніше Фокус писав про те, що "темний кисень", вироблений у надрах океану, розсварив учених.