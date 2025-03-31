У минулому столітті люди порізали морське дно, копаючи "картоплю": через 44 роки сліди все ще видно
1979 року експеримент із глибоководного видобутку корисних копалин змусив учених порізати морське дно — через 44 роки стало відомо про наслідки цих пошуків величезних полів "глибоководної картоплі".
Про це пише IFLScience.
У міру розвитку технологій, людство потребує все більшої кількості батарей. Дослідники постійно говорять про це, виступаючи за просування зеленої енергії — на жаль, людство все ще не здатне задовольнити світовий попит, не отримуючи більше металів для батарей.
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У результаті світ зіткнувся з каменем спотикання, оскільки більша кількість металу вимагає більшої кількості видобутку. Видобуток корисних копалин на суші загрожує областям неймовірного біорізноманіття дерев, що поглинають вуглець, а тому вчені зосередили свої пошуки на морському дні.
На дні Тихого океану можна знайти величезні поля "глибоководної картоплі" — виробники батарей називають їх марганцевими конкреціями, і вони можуть містити неймовірний об'єм таких необхідних металів, як нікель і кобальт, — саме вони необхідні для "зеленої революції". Усе це звучить доволі добре, проте ніхто все ще не знає, якими саме можуть бути наслідки глибоководного видобутку.
У 1979 році вчені спробували з'ясувати це під час експерименту, проведеного Національним океанографічним центром і Музеєм природної історії в Лондоні. Під час нового дослідження вчені повернулися на ділянку зони Кларіон-Кліппертон (CCZ) — популярне в минулому столітті місце в глибоководній гірничодобувній промисловості. Через 44 роки вчені спробували виявити підказки щодо того, які зміни відбуваються на морському дні в результаті видобутку корисних копалин на морському дні.
За словами автора дослідження, доктора Адріана Гловера з Музею природної історії в Лондоні, найдивовижнішим відкриттям у їхній роботі стало те, що сліди, залишені гірничодобувною машиною більш як чотири десятиліття тому, все ще мають такий вигляд, ніби їх залишили вчора. Утім, це навряд чи можна назвати несподіванкою: відомо, що біологічні процеси в глибокому морі відбуваються досить повільно.
Водночас учені виявили, що тваринне життя фактично почало повторно заселяти видобуту територію. Дані, по суті, надають перше свідчення часових рамок цього процесу в головному глибоководному районі видобутку в Тихому океані.
Вчені відзначають, що їм вдалося виявити явні докази довгострокових змін у відкладеннях, з 8-метровою ділянкою морського дна, очищеною від конкрецій з борознами по обидва боки, де пройшла машина. Що ж стосується дикої природи, вчені відзначають, що наслідки були куди більш мінливими.
Результати вказують на те, що в цю ділянку, схоже, повернулися дрібніші та рухливіші тварини, проте для більших видів, прикріплених до морського дна, ситуація була трохи іншою. Вчені відзначають, що більші види в цій області все ще рідкісні та не виявляють ознак відновлення.
Дослідження також торкнулося проблеми туману від шлейфів опадів. Ці хмари частинок вивільняються внаслідок порушення морського дна і переміщення конкрецій на поверхню, скидаючи частинки й засмічуючи товщу води. На щастя, вчені виявили, що наслідки не мають довгострокового впливу.
Раніше Фокус писав про те, що "темний кисень", вироблений у надрах океану, розсварив учених.