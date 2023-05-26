Копилка странностей. Ученые обнаружили тысячи загадочных животных в очаге глубоководной добычи (фото)

Исследование показывает, что этот огромный участок океанского дна стал домом для множества причудливых видов, еще неизвестных науке.

Related video

Коммерческая глубоководная добыча полезных ископаемых для сбора горных пород, содержащих ценные металлы десятилетием является поводом для горячих споров. Одни считают, что минералы, найденные здесь, являются многообещающим источником металлов, таких как кобальт и никель, другие — опасаются, что это повредит местной среде и видам, которые ее населяют, пишет BBC.

Отметим, что кобальт и никель жизненно необходимы для таких технологий, как мобильные телефоны, ветряные турбины и аккумуляторы для электромобилей. Однако биологи во всем мире опасаются, что науке слишком мало известно о том, как глубоководная добыча ископаемых отразится на жизни обитателей океана.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

В новом исследовании ученые из Музея естественной истории в Лондоне изучили огромный участок морского дна в зоне Clarion Clipperton в Тихом океане, предназначенный для глубоководной добычи. В ходе исследования ученые составили первую полною инвентаризацию видов, обитающих здесь, чтобы помочь оценить риски для местного биоразнообразия.

Зона Clarion Clipperton в Тихом океане Фото: BBC

Результаты исследования свидетельствуют о том, что этот огромный участок океанского дня на самом деле является домом для более 5 000 различных животных. По словам соавтора исследования Мюиэль Рабоне, это место представляет собой "удивительно странную среду", которая стала домом для тысяч причудливых существ: от странных морских огурцов с замысловатыми парусами на спине и до стеклянных губок.

Животное, известное как "мармеладная белка" Фото: Smartex Project/NERC

Основная проблема, по мнению исследователей, заключается в том, что из всего биоразнообразия, обнаруженного здесь, науке известны лишь 400 видов. При этом подавляющее большинство, около 90% видов все еще неизвестны науке. По словам другого соавтора исследования, доктора Адриана Гловаре, ученым лишь предстоит дать этим видам официальное название и определить их место на древе жизни.

Морская звезда Фото: Smartex Project/NERC

По словам Рабоне, они с коллегами обнаружили, что эти причудливые животные в течение миллионов лет развивались в этих холодных и темных условиях океанского дна. Исследователям потребовалось изучить сотни статей и тысячи записей из разных баз данных, чтобы составить перечень форм жизни в этой зоне. Так самыми любопытными из них являются:

крошечные ракообразные, похожие на креветок;

черви;

кораллы;

губки из стекла;

красные и оранжевые морские огурцы;

ежи;

офиуры;

морские лилии.

Отметим, что этот район является основным претендентом на глубоководную добычу драгоценных металлов, которая может стартовать уже в этом году. Поэтому исследователи считают, что важно уже сейчас изучить местное биоразнообразие и понять, какой вред добыча с морского дня может нанести этой экосистеме.

Эта губка в виде шарика для пинг-понга — один из многих странных экземпляров, найденных в этом районе Фото: Smartex Project/NERC

Исследователи полагают, что ой задачей на сегодня является обеспечение того, чтобы глубоководная добыча осуществлялась таким образом, что ее воздействие на местную окружающую среду оказалось "ограниченным".

Ранее Фокус писал о том, что на дне Тихого океана нашли 39 новых видов животных.