Скарбничка дивин. Учені виявили тисячі загадкових тварин в осередку глибоководного видобутку (фото)

Дослідження показує, що ця величезна ділянка океанського дна стала домівкою для безлічі химерних видів, ще не відомих науці.

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Комерційний глибоководний видобуток корисних копалин для збирання гірських порід, що містять цінні метали, десятиліттям є приводом для гарячих суперечок. Одні вважають, що мінерали, знайдені тут, є перспективними джерелом металів, таких як кобальт і нікель, інші побоюються, що це зашкодить місцевому середовищу та видам, які його населяють, пише BBC.

Зазначимо, що кобальт і нікель життєво необхідні для таких технологій як мобільні телефони, вітряні турбіни й акумулятори для електромобілів. Однак біологи в усьому світі побоюються, що науці дуже мало відомо про те, як глибоководний видобуток копалин змінить життя мешканців океану.

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У новому дослідженні вчені з Музею природної історії в Лондоні вивчили величезну ділянку морського дна в зоні Clarion Clipperton у Тихому океані, призначену для глибоководного видобутку. Під час дослідження вчені склали першу повну інвентаризацію видів, що мешкають тут, щоб допомогти оцінити ризики місцевого біорізноманіття.

Зона Clarion Clipperton у Тихому океані Фото: BBC

Результати дослідження свідчать, що ця величезна ділянка океанського дня насправді є домівкою для понад 5 000 різних тварин. За словами співавторки дослідження Мюїель Рабоне, це місце є "надзвичайно дивним середовищем", яке стало домівкою для тисяч химерних істот: від дивних морських огірків із хитромудрими вітрилами на спині й до скляних губок.

Тварина, відома як "мармеладна білка" Фото: Smartex Project/NERC

Основна проблема, на думку дослідників, у тому, що з усього біорізноманіття, виявленого тут, науці відомі лише 400 видів. До того ж переважна більшість, близько 90% видів, усе ще невідомі науці. За словами іншого співавтора дослідження, доктора Адріана Гловаре, вченим ще доведеться дати цим видам офіційну назву та визначити їхнє місце на дереві життя.

Морська зірка Фото: Smartex Project/NERC

За словами Рабоне, вони з колегами виявили, що ці химерні тварини протягом мільйонів років розвивалися в цих холодних і темних умовах океанського дна. Дослідникам потрібно було вивчити сотні статей і тисячі записів із різних баз даних, щоб скласти перелік форм життя в цій зоні. Найцікавішими з них є:

крихітні ракоподібні, схожі на креветки;

черв'яки;

корали;

губки зі скла;

червоні та помаранчеві морські огірки;

їжаки;

офіури;

морські лілії.

Зазначимо, що цей район є основним претендентом на глибоководний видобуток дорогоцінних металів, який може стартувати вже цього року. Тому дослідники вважають, що важливо вже зараз вивчити місцеве біорізноманіття й зрозуміти, яку шкоду видобуток із морського дня може завдати цій екосистемі.

Ця губка у вигляді кульки для пінг-понгу — один із багатьох дивних екземплярів, знайдених у цьому районі Фото: Smartex Project/NERC

Дослідники вважають, що головним завданням сьогодні є забезпечення того, щоб глибоководний видобуток здійснювався так, щоб його вплив на місцеве довкілля виявився "обмеженим".

Раніше Фокус писав про те, що на дні Тихого океану знайшли 39 нових видів тварин.