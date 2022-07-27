На дні Тихого океану знайшли 39 нових видів тварин (фото)

Серед зібраних зразків були веретеноподібні морські зірки, тюльпаноподібні морські губки, морські їжаки, а також багато морських безхребетних.

У процесі свого недавнього дослідження в центральній частині Тихого океану — одного з найменш досліджених регіонів світу, вчені виявили 39 видів, які потенційно є новими для науки, пише Daily Mail.

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[ + – ] Морські губки — Hyalonema

Телекерований безлюдний підводний апарат (ТНПА) дозволив доставити на поверхню зразки, зібрані з абісальних рівнин зони Кларіон-Кліппертон у центральній частині Тихого океану. Це дозволило вченим отримати набагато краще уявлення про організми, що живуть на глибині від 3100 до 5100 м нижче за рівень моря.

Раніше тварин із цього району вивчали лише за фотографіями дна океану. Примітно, що 48 із 55 виявлених зразків належали до різних видів, і лише 9 із 48 були відомі науці.

[ + – ] Морський огірок — Psychropotes verrucicaudatus

Більшість життя на дні океану є загадкою для вчених, тому що до нього дуже важко дістатися.

Серед зібраних зразків були веретеноподібні морські зірки, тюльпаноподібні морські губки, морські їжаки, а також багато безхребетних морських. Одним із нещодавно виявлених глибоководних видів є Psychropotes longicauda з класу голотурії (або морські огірки, або морські кабачки).

[ + – ] Морський огірок — Peniagone vitrea

"На жаль, без зразків та даних ДНК, які містять ці істоти, ми не можемо правильно їх ідентифікувати та зрозуміти, скільки існує різних видів. Тому потрібно проводити додаткові дослідження", — зазначили вчені.

Команда також збирала дрібних тварин, закріплених на відкладеннях або прикріплених до твердого субстрату, таких як морські анемони, морські качечки, морські лілії та скляні губки завдовжки більше метра.

[ + – ] Морський їжак Kamptosoma abyssale

"Незважаючи на те, що нам відомо, що крихітні істоти розміром з міліметр (макрофауна) надзвичайно різноманітні в безодні, у нас не було багато інформації про більших тварин (мегафауна). Але як показує результати нашого дослідження, ця група також може бути дуже різноманітною", — уклали експерти.

Нагадаємо, що раніше в Тихому океані виявили вельми незвичну істоту. Ним виявилося створення Solumbellula, що має щупальця, а також довге тонке тіло у вигляді стебла, що досягає дна океану.