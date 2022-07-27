На дні Тихого океану знайшли 39 нових видів тварин (фото)
Серед зібраних зразків були веретеноподібні морські зірки, тюльпаноподібні морські губки, морські їжаки, а також багато морських безхребетних.
У процесі свого недавнього дослідження в центральній частині Тихого океану — одного з найменш досліджених регіонів світу, вчені виявили 39 видів, які потенційно є новими для науки, пише Daily Mail.
Телекерований безлюдний підводний апарат (ТНПА) дозволив доставити на поверхню зразки, зібрані з абісальних рівнин зони Кларіон-Кліппертон у центральній частині Тихого океану. Це дозволило вченим отримати набагато краще уявлення про організми, що живуть на глибині від 3100 до 5100 м нижче за рівень моря.
Раніше тварин із цього району вивчали лише за фотографіями дна океану. Примітно, що 48 із 55 виявлених зразків належали до різних видів, і лише 9 із 48 були відомі науці.
Більшість життя на дні океану є загадкою для вчених, тому що до нього дуже важко дістатися.
Серед зібраних зразків були веретеноподібні морські зірки, тюльпаноподібні морські губки, морські їжаки, а також багато безхребетних морських. Одним із нещодавно виявлених глибоководних видів є Psychropotes longicauda з класу голотурії (або морські огірки, або морські кабачки).
"На жаль, без зразків та даних ДНК, які містять ці істоти, ми не можемо правильно їх ідентифікувати та зрозуміти, скільки існує різних видів. Тому потрібно проводити додаткові дослідження", — зазначили вчені.
Команда також збирала дрібних тварин, закріплених на відкладеннях або прикріплених до твердого субстрату, таких як морські анемони, морські качечки, морські лілії та скляні губки завдовжки більше метра.
"Незважаючи на те, що нам відомо, що крихітні істоти розміром з міліметр (макрофауна) надзвичайно різноманітні в безодні, у нас не було багато інформації про більших тварин (мегафауна). Але як показує результати нашого дослідження, ця група також може бути дуже різноманітною", — уклали експерти.
Нагадаємо, що раніше в Тихому океані виявили вельми незвичну істоту. Ним виявилося створення Solumbellula, що має щупальця, а також довге тонке тіло у вигляді стебла, що досягає дна океану.